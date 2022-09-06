Merakla beklenen kabine toplantısı 5 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Doğalgaz tüketim desteği programını bu yıl da sürdüreceğiz. Ev sahibi veya kiracı, tüm vatandaşlarımız 5 Eylül'den itibaren e-devlet üzerinden başvurularını yapabilirler. Kronik hastaların, yaşam destek cihazlarına bağlı ailelere doğalgaz desteği yüzde 5 fazlasıyla yapılacaktır. Şartları tutmadığı için diğer yardımlardan yararlanamayan 831 bin vatandaşımıza Temmuz ayında 427 milyon destek sağlamıştık. 1.6 milyon kişinin 1 milyar lirayı bulan Ağustos ayı ödemelerini 7 Eylül'de gerçekleştiriyoruz” dedi. Peki, kiracılara doğalgaz desteği veriliyor mu? Kiracılar nereden doğalgaz desteği başvurusunda bulunabilecek?

Kiracılara doğalgaz desteği veriliyor mu? e-Devlet doğalgaz desteği sayfası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 3 milyar lira bütçe ile hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği'nde kış dönemine ilişkin başvurular başladı. Önceki dönemimiz içerisinde yer almayan kiracılarımızı da destek kapsamına aldık. Bu doğrultuda başvuru şartları uygun olan ev sahibi veya kiracı olarak ikamet eden, mesken niteliğinde hanelerde yaşayan vatandaşlarımız destekten yararlanabilecek" dedi.

Bakan Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği'ni ısıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediklerini ve tutarın yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişeceğini hatırlattı.

Desteği hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceklerini aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yansıtılacak." bilgisini verdi.

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