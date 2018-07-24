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Kiracılar için fırsat ayları

Döviz kurundaki artış ticari kiralama yapan şirketlerin kira bedellerine de yansıdı.

24 Temmuz 2018 Salı 10:23
Kiracılar için fırsat ayları

Ticari gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan “Türkiye Pazar Analizleri 2018 İkinci Çeyrek Ofis, Perakende ve Sanayi ve Lojistik” başlıklı rapora göre, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre cadde mağazaları ve ofis kiraları kura bağlı olarak yüzde 22’ye varan oranlarda geriledi. Bu durum nisan, mayıs ve haziran aylarında da devam etti. Gerileme en çok yeni işyeri açmayı planlayan kiracılara yaradı.

LEVENT'TE 32, MASLAK’TA 23 DOLAR

İstanbul’da metrekare bazında ofis kiraları Levent’te yüzde 22 düşüşle 32 dolara, Esentepe-Gayrettepe bölgesinde yüzde 16 düşüşle 21 dolara, Maslak’ta ise yüzde 17.9 düşüşle 23 dolara geriledi. Söz konusu rakam İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir’de sabitken, Ankara’da yüzde 11.8 azalarak 15 dolara düştü.

Rapora göre, kiralama faaliyetlerinin sınırlı kalmasına neden olan iki temel etken başkanlık seçimleri ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar oldu. Kiracı lehine koşulların en azından yılın ikinci yarısına kadar aynı şekilde kalacağı öngörülürken, geciktirilen talebin önümüzdeki çeyreklerde hızlanması bekleniyor.

OFİS ARZI YÜKSELİYOR

İstanbul’da ilk çeyrekte toplam nitelikli ofis arzı 5.79 milyon metrekare iken, ikinci çeyrekte rakam 5.99 milyon metrekareye ulaştı. İkinci çeyrekte 198 bin metrekare yeni ofis alanının pazara girmesiyle rakam geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14.74 artmış olsa da bir önceki çeyreğe göre yüzde 25.89 düştü.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:23
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