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Ekonomi Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu
Ekonomi

Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiracıların merak ettiği kira artış oranları belli oldu. Buna göre Şubat ayı kira artış oranı yüzde 22,58 oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 10:34:00 -
Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış oranları belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Şubat ayı için yüzde 22,58 oldu.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, TÜFE 2022 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 11,10, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,10, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,69 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,58 artış gerçekleşti.

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Yorumlar

meyyid

yağa,akaryakıta,una %22 zam mı geldi de bu oran çıkıyor.
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