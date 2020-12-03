Kiracılar dikkat! Zam oranları belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kiralara yapılacak zam oranı da belli oldu. Önceden Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınarak yapılan kira artış hesaplamaları, 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor.KİRA ARTIŞ ORANI %12,04 OLDUTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kasımda TÜFE aylık yüzde 2,30 artarak yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Kasım ayında 12 aylık TÜFE ise yüzde 12,04 oldu. Buna göre kasım ayında kiralara TÜFE üzerinden yapılacak tavan artış oranı %12,04 oldu.