Sokağa çıkma yasağı ile birlikte kafe, restoran ve kıraathane sahipleri maddi anlamda zor günler yaşamaya başladı. Restoran ve cafeler paket servislere ağırlık verirken kıraathane işletmeleri ise tamamen kepenkleri indirdi. Salgın kapsamında alınan kısıtlama kararları sürecinde özellikle kıraathane sahipleri süreci yakından takip etmeye başladı. Peki, kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?

Kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?

Normalleşme sürecinin 2021 yılının mart ayında başlatılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlleri, Bakanlığın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Kıraathanelerin durumundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafları rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırmakta olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, illeri vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırdıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz." ifadelerini kullandı.