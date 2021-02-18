  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dilipak'tan şaşırtan değerlendirme: İlla bir anayasanın olması gerekmiyor

Şehit annesi CHP'yi rezil kepaze etti

AK Parti: CHP bunu HDP'ye sormalı

Mısır'dan Akdeniz hamlesi!

Türkiye ve Azerbaycan anlaştı: 1 Mart itibariyle...

Bahçeli'den zehir zemberek Gara açıklaması: PKK'nın yedek kulübesi...

Yeni gerilim kapıda! Rusya'dan ABD'ye sert cevap

Fatih Erbakan Şanlıurfa'da konuştu: 'Erken seçim olma ihtimali yüksek'

Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini

Somali'de operasyon! Etkisiz hale getirildiler
Gündem Kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?
Gündem

Kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?

Kıraathanelerin ne zaman açılacağı merak edilirken konuya ilişkin açıklamayı kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Salgın sürecinde restoran ve cafeler paket servislere ağırlık verirken kıraathane işletmeleri ise tamamen kepenkleri indirdi. Salgın kapsamında alınan kısıtlama kararları sürecinde özellikle kıraathane sahipleri süreci yakından takip etmeye başladı. Peki, kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-18 23:04:00 -
Kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte kafe, restoran ve kıraathane sahipleri maddi anlamda zor günler yaşamaya başladı. Restoran ve cafeler paket servislere ağırlık verirken kıraathane işletmeleri ise tamamen kepenkleri indirdi. Salgın kapsamında alınan kısıtlama kararları sürecinde özellikle kıraathane sahipleri süreci yakından takip etmeye başladı. Peki, kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?

Kıraathanelerin açılacağı tarih belli mi? Kıraathaneler açılacak mı?

Normalleşme sürecinin 2021 yılının mart ayında başlatılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlleri, Bakanlığın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak mart başı itibarıyla kademeli normalleşme sürecini başlatacaklarını ifade etti.

Kıraathanelerin durumundan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafları rahatlatacak adımların yol haritasının önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırmakta olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, illeri vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandırdıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
18 yıl sonra büyük sürpriz! Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu
Gündem

18 yıl sonra büyük sürpriz! Erdoğan'ın mutluluğu gözlerinden okundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda büyük bir sürpriz yaşadı. Erdoğan'ın 2003 yılında Rize'de açıl..
Firavunun tomografisi çekildi! Herkes şok oldu
Kültür - Sanat

Firavunun tomografisi çekildi! Herkes şok oldu

Mısır firavunu Seqenenre Taa'nın mumyası bilgisayarlı tomografiye sokuldu. Araştırmalara göre Seqenenre Taa II'nin savaş alanında hançer, ba..
Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini
Ekonomi

Düşüşün 3 nedenini açıkladı! ABD'li bankadan altın tahmini

ABD’nin en büyük ikinci bankası olan ve dünyanın önemli finans kurumlarından Bank of America, altındaki düşüş nedenlerini açıklayarak yıl so..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay