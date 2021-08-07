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Ekonomi Kıraathanecilerden “aşınızı yaptırıp gelin” çağrısı
Ekonomi

Kıraathanecilerden “aşınızı yaptırıp gelin” çağrısı

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-07 12:57:00 -
Kıraathanecilerden “aşınızı yaptırıp gelin” çağrısı

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önererek, “Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok” dedi. Ağaoğlu, kahveci esnafı olarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ettikleri gibi aynı önemi aşıya da vermeleri gerektiğini söyledi.

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