Kıraathanecilerden “aşınızı yaptırıp gelin” çağrısı
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önerdi.
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı yaptırmayan müşterilerin kahvehane ve kıraathanelere alınmamasını önererek, “Kahveci esnafının tekrar kapanma gibi bir lüksü yok” dedi. Ağaoğlu, kahveci esnafı olarak maske, mesafe ve hijyene dikkat ettikleri gibi aynı önemi aşıya da vermeleri gerektiğini söyledi.