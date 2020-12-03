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Ekonomi Kira zammı ne kadar oldu? | Aralık ayı kira zam oranı
Ekonomi

Kira zammı ne kadar oldu? | Aralık ayı kira zam oranı

Aralık ayı kira zammı ne kadar? Sözleşme yenileme işlemlerini aralık ayında yapacak olan kiracılar ve ev sahipleri zam oranını araştırmaya başladı. Peki, aralık ayı kira zammı ne kadar? | Aralık ayı kira artış oranı | Kira zammı nasıl hesaplanır?

Yeniakit Publisher
2020-12-03 11:07:00 -
Kira zammı ne kadar oldu? | Aralık ayı kira zam oranı

Kira zammı ne kadar oldu? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon oranlarını açıkladı. TÜKİ verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,04, yurt içi üretici fiyatları yüzde 10,69 arttı. Aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,3, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,08 artış kaydetti. TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,03 yükseldi.

Kira artış oranı 2018 yılından beri 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. Peki, aralık ayı kira artış oranı ne kadar oldu?

Kira zammı ne kadar oldu? | Aralık ayı kira zam oranı

Verile göre kira artış oranı yüzde 12,04 oldu. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Açıklanan yüzde 12,04 oranı ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı olacak.

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