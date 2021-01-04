Kira ve hibe destekleri ne zaman ödenecek?

Cumhurbașkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı esnaf ve sanatkarlara ilișkin hibe, kira yardımına dair desteklerden kimlerin faydalanacağı belli oldu. Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği sektörlerde faaliyet gösterenler hibe ve kira yardımı alabilecek. Gelir kaybı ve kira desteği hibe șeklinde olacak. Destekler 2021 yılının ocak, șubat ve mart aylarını kapsayacak.

Gelir kaybı desteği ne kadar?

Gelir kaybı desteği, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dıșında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kiși tacirlere aylık bin lira olmak üzere 3 bin lira olacak.

Esnafa kira yardımı ne kadar?

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kișilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri ișyerlerinin kiraysa, büyükșehirlerde aylık 750 lira olmak üzere üç ayda toplam 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplam bin 500 lira kira desteği alacak. İșyeri kira bedeli kira desteği tutarının altındaysa, ișyeri kira tutarı kadar destek ödenecek.

Kira yardımı bașvurusu nasıl yapılır e-Devlet?

Kira desteği bașvurusunda bulunanlardan, söz konusu ișyerinin aylık kira bedeli, açık adresi ve ișyerini kiralayanın kimlik bilgilerini bașvuru esnasında beyan etmesi istenecek.

-T.C. kimlik numarası ve șifrenizle giriș yapın,

-Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

-"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriș yapmak istediğiniz uygulama bazı kișisel bilgilerinize erișim hakkı istemektedir. Lütfen așağıdaki listeyi kontrol ederek, paylașmak istemediğiniz bir bilgi var ise ișleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin. İșlemi onaylayarak bașvuruyu gerçekleștirin.

Destek programı bașvuru süresi, 10 günden az olmamak üzere bakanlık tarafından belirlenecek. Reddedilen bașvurular hakkında ret tarihinden itibaren 10 gün içinde Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'ne itiraz edilebilecek. Destekler banka hesaplarına yatacak.

Hibe ve Kira desteğinden kimler yararlanacak?

Ticaret Bakanlığı destek verilecek 133 ekonomik faaliyet listesini yayımladı. Buna göre, kantinciler, kuaförler, berberler, güzellik salonları ișletenler, karayolu ile personel ve öğrenci tașımacılığı yapanlar, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe ișletenler, kırtasiyeciler, taksi, minibüs, dolmuș, halk otobüsü ile yolcu tașımacılığı yapanlar, pazarcılar desteklerden faydalanacak. Pastane, ciğerci, kokoreççi, kebapçı, dönerci, lahmacuncu, pideci, mantıcı, gözlemeci, pizzacı, börekçi, hamburger, sandviç ve simitçiler ile oturacak yeri olan "fast food" satıș yerleri de listede yer aldı. Çiçekçi, kamp alanları, bilardo ve oyun salonları, eğlence parkları, çorbacı ve ișkembeciler, kaplıca, hamam, sauna hizmeti sunanlar yararlanacak.