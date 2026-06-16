Kira öderken hayati detay!

İstanbul’da hızla yükselen kira fiyatları barınma sorununu büyütürken, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların da artmasına neden oluyor.

Teknolojinin getirdiği kolaylıkla banka üzerinden yollanan kiralarda açıklama sekmesinin es geçilmesi, İstanbullu kiracılar için potansiyel bir hukuki tuzağa dönüşebiliyor. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, milyonlarca İstanbulluyu ilgilendiren bu sorun hakkında yol gösterici ve rahatlatıcı bir kılavuz niteliğinde açıklamalarda bulundu.

İstanbullu Kiracılar İçin Sözleşme Altın Değerinde

Kira gönderimleri sırasında açıklama kutucuğunun boş bırakılmasının kiracılarda yarattığı kaygılara değinen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu durumun tek başına ödemeyi geçersiz kılmayacağını belirterek su serpti. Eğer elinizde mülk sahibiyle yapılmış yasal bir kiralama belgesi mevcutsa ve ödemeler aksatılmadan aynı kişiye banka üzerinden yapılıyorsa, dekontta "kira" yazmaması sizi hukuken borçlu ilan etmeye yetmiyor. Banka hesap dökümlerinin ve mevcut kontratın yargı makamları tarafından birbirini destekleyen deliller olarak kabul edildiğini vurgulayan Şahin, benzer uyuşmazlıklarda mahkemelerin ödemenin kanıtlanabilir olmasını yeterli bularak kiracıları mağdur etmediğini kaydetti. Kısacası İstanbul'da dijital ödeme araçlarını kullanan ve işlemini belgelendiren bir vatandaş, salt açıklama eksikliği yüzünden büyük bir tehlike altında değil.

Aynı Ay İçin Tekrar Kira İstenirse İtiraz Edin

Gözü açık bazı ev sahiplerinin, açıklamasız gelen transferleri farklı bir borcun ödemesiymiş gibi gösterip o ayın kirasını yeniden talep etmesi, kiracıların karşılaştığı en sinsi tehlikelerden biri olarak göze çarpıyor. Mahmut Şahin, bu tarz çifte tahsilat tuzaklarına düşmemek için kiracıların yasal haklarını bilmeleri ve sessiz kalmamaları gerektiğini ifade etti. Olası bir haksız icra takibi başlatıldığında, kişinin elindeki banka makbuzları ve sözleşme metniyle birlikte icra dairesine giderek borca yasal süresi içinde itiraz etme hakkına sahip olduğu hatırlatıldı. Fakat yargılama süreçlerinde her dosyanın özel delillerle şekillendiği unutulmamalı ve ev sahibiyle olan her türlü yazılı iletişim ile dekontların dosyalanarak saklanması kuralına sıkı sıkıya uyulmalıdır.

Elden Kira Ödemek Hukuki Açıdan İntihardır

Megakentte yaşayanlara verilen en kritik uzman tavsiyesi, kirayı zarf içinde veya elden nakit olarak mülk sahibine teslim etme alışkanlığının terk edilmesi oldu. Elden yapılan alışverişlerde ispat yükümlülüğünün kiracıda olduğunu fakat elinde makbuz olmadığı için bunu kanıtlamasının imkansızlaştığını belirten Şahin, inkar durumunda kiracının hem borçlu çıkacağını hem de tahliye edilebileceğini net bir şekilde açıkladı.