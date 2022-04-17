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Ekonomi Kira krizi giderek derinleşiyor! En sonunda olacakları bu sözlerle anlattı
Ekonomi

Kira krizi giderek derinleşiyor! En sonunda olacakları bu sözlerle anlattı

İstanbul'da kira fiyatları resmen fırladı. Kiralarını ödemekte zorlanana vatandaşlar da icraya düşmeye başladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, sonunda geniş aileye geçileceğini belirterek, "Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 11:29:00 -
Kira krizi giderek derinleşiyor! En sonunda olacakları bu sözlerle anlattı

Türkiye'de ekonomi alanında son yaşanan gelişmelerin ardından kira fiyatlarında da ciddi artışlar meydana geldi. Geçtiğimiz sene 2 bin 500 TL'den kiraya verilen daireler, 8 bin TL'ye kadar yükseldi. Hal böyle olunca vatandaşlar da zora girdi.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, fahiş fiyatlara ev kiralayanların ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemez duruma geldiğini vurguladı.

"Nasıl ödesinler bu kiraları?"

"Bu sorunu yaşayanların sayısında önümüzdeki günlerde büyük artış yaşanacak" diyen Aşa, şu ifadeleri kullandı: "Kiralar tavan noktasını gördü diye düşünüyorum. Vatandaşın alım gücü eriyor. Bugün bir işçinin 5-6-7-8 bin TL kira ödemesi mümkün değil. Kiracı, işçi, memur çalışan öğrenci, nasıl bu kiraları ödesinler?"

"Bu davalar daha da artacak"

Evi kiralayıp ikinci üçüncü aydan itibaren kirayı ödeyemiyorlar. Gerçekten bu kiralar ödenecek gibi değil. Çok sayıda icra tahliye davası var. Bu davalar daha da artacak, çünkü kirayı ödemeyenler her geçen gün artıyor. İşçinin, memurun gücünü aşan bedeller oluyorsa burada arıza çıkması yüzde 99. Bu tür sıkıntıları şimdi daha çok yaşıyoruz. Yakında göreceksiniz, mahkemelerde bu davalardan geçilmeyecek.

"Günlük fiyat değiştiriyorlar"

Artık ev sahipleri günlük fiyat değiştiriyor. Özellikle satılık evlerde tapuda noterden dönen ev sahibi sayısı çok artıyor. Günlük anlık fiyat artırıyorlar. Her taraftan sıkıntılı bir piyasa var.

"Bu gidişle aileler birlikte yaşayacak"

Düğün sezonu yaklaşıyor, ev zaten yok, bu gidişle tekrar geniş aileye geçilecek, gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak. Yalnız yaşayanlar da ev arkadaşı arıyor. Öğrenciler daha fazla arkadaşla eve çıkıyor. "

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Yorumlar

Ahmet

Olsun. Memurların maaşı yattığı sürece sıkıntı yok. Kendisine ev alan bir yabancıya vatandaşlık direk verilebilir. 10 veya 20 milyon insan sınırlarımızı delerek geçip; istanbulda, ankarada veya istediği başka bir şehirde yaşayabilir sorun yok. Yeterki bir ev alıp, 400000×4% = 16000$ ateşlesin türkiyeye. Nasıl olsa o 16 bin dolarlar birikiyor memurların maaşını finanse etmeye yetiyor. İstanbulda boş ev mi yok?! Boşverin 20 milyon kişilik bir şehirde 20-30 tane boş ev olsa yeter. Memurların maaşının yatmasında bir sorun olmasın da, ankaradaki evler satılmış, istanbulda boş ev kalmamış, o sorun değil. Satın. Herkes satsın. Sen de sat canım kardeşim.
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