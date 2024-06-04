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Yerel Kira kavgası kanlı bitti! Ev arkadaşını boğazından bıçakladı
Yerel

Kira kavgası kanlı bitti! Ev arkadaşını boğazından bıçakladı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 13:57:01 - 2024-06-04 13:57:01
Kira kavgası kanlı bitti! Ev arkadaşını boğazından bıçakladı

Fatih’te bir kişi, kira nedeniyle çıkan tartışmada ev arkadaşını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan ise kısa süre sonra yakalandı.

Olay dün 16.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce İstanbul’a gelen A.A. ve C.B. isimli arkadaş bir ev kiralayarak birlikte yaşamaya başladı. İki arkadaş, dün kira ücreti anlaşmazlığı sebebi ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Sokak ortasında başlayan tartışma evde devam etti. Evde çıkan kavga A.A., arkadaşı C.B.’yi boğazından bıçakla yaralayarak kaçtı. C.B.'nin hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca C.B.'nin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinden 2, uyuşturucu kullanmaktan 6, kasten yaralamaktan 1, çocuğa cinsel istismar suçundan 1, şüpheli A.A.'nın ise kasten yaralamaktan 2, evden hırsızlıktan 1, uyuşturucu kullanmaktan da 1 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Saldırgan tutuklandı

Olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırgan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Sokaktaki tartışmayı biz ayırdık”

Sokaktaki tartışmayı gören Muzaffer Sarıcı, "Arkadaşları tanıyordum yan tarafımızda bulunan binada kalıyorlardı. İkisi de samimi arkadaştılar, ev kirası için tartıştılar. Ondan sonra yukarı çıktıklarında bu olay gerçekleşti. Sokaktaki tartışmayı biz ayırdık. Yukarı çıktıklarında tartışma devam etmiş. Öbür arkadaş, arkadaşını boğazından bıçaklayarak zarar vermiş. Bunlar uzun süre burada kalmıyor, 1-2 ay kaldıktan sonra gidiyorlar” şeklinde konuştu.

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