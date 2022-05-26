Milyonlarca kiracı ve ev sahibi yeni kira düzenlemesini merak ediyor. Konu hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Peki, kira düzenlemesi ne zaman uygulanacak?

Kira düzenlemesi nasıl olacak? Kira düzenlemesi en yüksek kira ne kadar olacak son durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal D ekranlarında kira düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, “Pandeminden itibaren ne ihtiyaç varsa bu alanda onların yanında olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra vatandaşın talebi neyse vatandaşın sesini dinlediğimiz süreç olacak. Milletimizle beraber yürüdük. Pandemi sürecinden önce dünyada tedarik zincirinde, enflasyonda sorun yoktu. Pandemi süreciyle birlikte hastalarımız oldu, vefat edenler oldu. İlk günden itibaren yapılması gereken her türlü desteği yaptık. Bütün gelişmiş Avrupa ülkelerinde tarihlerinde görülmemiş enflasyonla karşı karşıyalar. Enerjide ciddi problem söz konusu. Rusya-Ukrayna arasındaki savaşla enerji sorunu ortaya çıktı. Almanya termik santrallerini açma peşinde. Dolayısıyla bu tedarik zincirindeki bozulma tüm sektörleri etkiledi. Ticaret, Turizm, sanayiyi etkiledi. Ülkemizde bunlara rağmen ihracat rekorları kırıldı. Pandemi sürecinde Cumhuriyet tarihinin en büyük konut satışlarını yaptık. Vatandaşlarımız cazip kredilerle ev sahibi oldu. Biz TOKİ olarak yılda ortalama yeni yapılan konutların yüzde 8-10'unu yapardık. Bu süreçle konut miktarını yüzde 14'e çıkardık. Alt gelir grubu vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye. 1984'ten 2002'ye kadar 65 bin konut inşa etmiş TOKİ. Bugüne kadar 1 milyon 137 bin rakamına 20 yılda ulaştık. Toplumun her kesimine ev sahibi olması için projeler geliştiriyoruz. Sosyal konut projesi açıklayacağız. Kiranın da altında ödemelerle vatandaşlarımız ev sahibi olacak” dedi.

Bakan Kurum, “Kiracılarla alakalı kabul etmediğimiz süreçle karşı karşıyayız. Kiracınıza 5 yılda bir kira fiyatını güncelleyebilirsiniz. TÜFE üzerinden değil, piyasa rayici üzerinden güncellenebilir. Kiraya verdiniz yıllık ne kadar artış yapacaksınız? Bu da kanunda açıklanmış. TÜFE rakamlarını geçemezsiniz. Açıklanan TÜFE ortalaması yüzde 35. Yani piyasada kiracılarımıza yapabileceğimiz maksimum zam yüzde 35. Bununla ilgili Borçlar Kanunu çerçevesinde sözleşme yapılıyor. Vatandaşlarımız her türlü hukuki süreci başlatabilirler. Kanunlar çerçevesinde haklarını talep edebilirler. İlgili bakanlıklarımız var. Fahiş Fiyat artışlarına ilişkin böyle bir durum söz konusuysa bakanlıklarımıza bildirsinler. Mevcut düzenleme bu. Biz vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Bu çerçevede 4 bakanlığımız çalışma başlattı. Bu alanda Ticaret, Adalet, Hazine ve Çevre bakanlığının bulunduğu heyetle sahada aldığımız bilgilerle çalışma grubu oluşturduk. Yapılacak düzenleme ile ev sahibi vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek, kiracıları mutlu edecek düzenlemeyi yapacağız. Cumhurbaşkanımız 10-15 gün içinde düzenlemeyi paylaşacaktır. Vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşa ne zam yapmışsak onun üstünde kira artışı yapmaya müsaade edemeyiz” diye konuştu.