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Ekonomi Kira düzenlemesi nasıl olacak?
Ekonomi

Kira düzenlemesi nasıl olacak?

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'Kira' açıklaması "Düzenlemeye gidiyoruz" açıklaması geldi. Erdoğan kiralarda düzenleme yapılacağını duyurmasının ardından kira düzenlemesinin detayları merak ediliyor. Peki, Kira düzenlemesi nasıl olacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-12 17:08:00 -
Kira düzenlemesi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’nde kiralarla ilgili düzenleme yapılacağının müjdesini verdi.

Kira düzenlemesi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep’te Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı. Koronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, "Kiralarda vesaire düzenlemelere gidiyoruz. Onları da kısa zamanda büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız." ifadelerini kullandı. Kuraklık konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, "Kurak bir yıl geçiriyoruz. Yağış oranlarının neredeyse yarı yarıya azaldığı şu dönemde hep birlikte su tasarrufuna önem vermemiz gerekiyor." dedi. Erdoğan ardından Manisa - Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan konuşmasında, "Yatırımcıları kökenlerine, inançlarına göre ayıran bu kirli zihniyetin tek derdi Türkiye'nin ekonomik çöküntüye uğramasıdır." dedi.

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