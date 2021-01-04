1000 lira esnaf desteği başvuru ekranı | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinien aza indirmek için hükümet esnafa kira yardımı ve hibe desteği vermeye karar verdi. "Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete’de yayımlandı. Destekler, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan hibe ve kira desteği olarak verilecek.

Doğrudan hibe desteği 3 ay boyunca aylık 1000 lira olarak belirlenirken, destekten 14 Aralık 2020 itibarıyla Esnaf ve Sanatkar Sicili'ne kayıtlı vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler faydalanabilecek.

Buna ilave olarak, destekten yararlanan kişilerden iş yeri kira olanlara 3 ay boyunca, büyük şehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 liralık kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin, kira destek tutarının altında olması durumunda iş yeri kira bedeli kadar söz konusu destek sağlanacak.

Peki, kira ve gelir kaybı desteği başvuruları ne zaman sona erecek?

Kira desteği ve gelir kaybı başvuruları ne zaman sona erecek?

Esnafa gelir kaybı sebebiyle 1000 lira hibe edilirken, üç ay süreyle yaşadıkları şehirlere göre 750 ila 500 TL arasında kira desteği sağlanacak.

Kira desteği ve gelir kaybı başvuruları E devlet üzerinden alınıyor. Başvurular 30 Aralık'ta başladı. Vatandaşlar başvuruların ne zaman sona ereceğini merak ediyor kira desteği ve gelir kaybı başvuruları 8 Ocak Cuma günü sona erecek. Başvurular konusunda yoğunluk yaşanmaması için 30 Aralık-3 Ocak tarihlerinde başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alındı. 4-8 Ocak tarihlerinde ise tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek, dört günlük süreçte başvuru için TC kimlik numarasının son hanesi göz önünde bulundurulmayacak.

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