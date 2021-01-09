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Ekonomi Kira desteği son başvuru tarihi | Gelir kaybı başvuruları ne zaman son?
Ekonomi

Kira desteği son başvuru tarihi | Gelir kaybı başvuruları ne zaman son?

Kira ve gelir kaybı destek başvurusu son gün? | Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmek için devlet, esnafa yardım elini uzattı. Milyonlarca esnafa kira ve gelir kaybı desteği verilecek. Kira ve gelir kaybı desteği 8 Ocak Cuma günü sona erecekti. Ancak başvurulara yoğun ilgi sebebiyle süreç uzatıldı. Peki, kira desteği son başvuru ne zaman? | Kira desteği başvuru ekranı | Gelir kaybı desteği başvurusu nereye yapılır? | Kira desteği ile gelir kaybı desteği aynı anda alınır mı?

Yeniakit Publisher
2021-01-09 11:14:00 -
Kira desteği son başvuru tarihi | Gelir kaybı başvuruları ne zaman son?

Kira desteği alana gelir kaybı parası verilir mi? | Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 2020 Mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından ekonomik destek paketleri açıklandı. Açıklanan paketler doğrultusunda işverene, çalışanlara ve esnafa yönelik ödemeler belirlendi. Son olarak esnafa kira yardımı ve gelir kaybı desteği sağlanacağı duyuruldu. Vatandaşlar kira yardımı ve gelir kaybı desteği için nereye nasıl ne zamana kadar başvuru yapmaları gerektiğini araştırıyor. Peki, gelir kaybı desteği başvurusu nereye yapılır?

Kira desteği son başvuru tarihi | Gelir kaybı başvuruları ne zaman son?

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

Kira ve gelir kaybı desteği son başvuru tarihi 8 Ocak Cuma günüydü. Ancak alınana kararla başvuru tarihi uzatıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı. Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020’de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59’a kadar uzattık ifadesini kullandı.

Kira yardımı ve gelir kaybı desteği başvuruları e devlet üzerinden yapılacak. Sonuçlar yine e devlet üzerinden takip edilebilecek.

Destek başvurusunun olumlu sonuçlanması durumunda başvuru esnasında belirtilen banka hesabına destek tutarı yatırılacak. Ödemeler ocak, şubat ve mart aylarında olmak üzere üç eşit tutarda ödenecek.

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