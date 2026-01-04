Kira artış oranı ne olacak? TEFE TÜFE'ye göre 2026 Ocak ayı kira artışı ne kadar?
Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü kulağı yarın açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. 2026 yılının ilk kira artış oranını belirleyecek olan veriler öncesinde piyasada beklentiler netleşmeye başladı. Peki, kira artış oranı ne olacak? 2026 Ocak ayı kira artışı ne kadar? İşte yasal sınır ve beklenen rakamlar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerini 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu açıklama ile birlikte, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar için uygulanacak yasal tavan zam oranı da kesinleşmiş olacak. Bilindiği üzere konut kiralarında daha önce uygulanan %25'lik sabit artış sınırı tamamen kalktığı için, 2026 yılında da artışlar TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanmaya devam edecek.
OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı verileri açıklanmadan önce piyasa uzmanlarının ve ekonomistlerin öngörüleri belli oldu. Aralık 2025 döneminde %35,91 olarak uygulanan kira artış oranının, yeni verilerle birlikte %33 ile %35 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Yarın açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalaması, hem konut hem de iş yeri kira sözleşmeleri için geçerli olan yasal üst sınırı temsil edecek. Ev sahipleri, bu oranının üzerinde bir artış talep edemeyecek.
KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?
Kira artışı hesaplanırken o ay için açıklanan "TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı" baz alınır. İşte muhtemel senaryolara göre Ocak ayı kira hesaplama örneği:
Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL
Tahmini Kira Artış Oranı: %35
Aylık Artış Tutarı: 7.000 TL
Yeni Kira Bedeli: 27.000 TL
KONUT VE İŞ YERİ İÇİN AYNI ORAN GEÇERLİ
2026 yılı itibarıyla konut ve iş yeri kiraları arasındaki hesaplama farkı ortadan kalkmış durumdadır. Türk Borçlar Kanunu uyarınca her iki mülk tipi için de kira zam tavanı, TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE ortalamasıdır. Yarın saat 10.00'da yapılacak resmi açıklamanın ardından kira kontratlarındaki yasal rakamlar netleşecek.
Aktüel
Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!