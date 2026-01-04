  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Pentagon Pizza Teorisi yeniden gündemde: Venezuela krizi sonrası siparişler patladı!

Asya-Pasifik'te ABD’nin haydutluğuna tepki: Tehlikeli bir emsal! Maduro, derhal serbest bırakılmalı

ABD’nin Türkiye teklifi, Maduro’yu öfkelendirmiş: Operasyonu durduralım Türkiye’ye git!

Türk hava savunma sanayisine yeni nefes! Çelikkubbe’ye yeni ‘siper’

CHP’li belediyelerin su zammı için ‘elektrik zamlandı’ yalanını bakan ifşa etti: Elektrik yüzde 43 zamlandı, suya yüzde 300 zam yaptılar!

Gazze’de barınma yardımları kış için çok yetersiz kaldı!

ABD’nin Venezuela haydutluğuna Türkiye'den sert tepki: Biz bu savaşın tarafıyız! Katil Amerika defol

ABD’nin paylaştığı Maduro videosu tartışmaya yol açtı! Yürürken ağzından tek bir cümle çıktı

Mahkeme resmen kabul etti: Beşiktaş'ın stadyumuna mirasçı çıktı!

CHP’lilerin çocukları Avrupa’ya kapak attılar
Ekonomi Kira artış oranı ne olacak? TEFE TÜFE'ye göre 2026 Ocak ayı kira artışı ne kadar?
Ekonomi

Kira artış oranı ne olacak? TEFE TÜFE'ye göre 2026 Ocak ayı kira artışı ne kadar?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kira artış oranı ne olacak? TEFE TÜFE'ye göre 2026 Ocak ayı kira artışı ne kadar?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibinin gözü kulağı yarın açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi. 2026 yılının ilk kira artış oranını belirleyecek olan veriler öncesinde piyasada beklentiler netleşmeye başladı. Peki, kira artış oranı ne olacak? 2026 Ocak ayı kira artışı ne kadar? İşte yasal sınır ve beklenen rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemi enflasyon verilerini 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak. Bu açıklama ile birlikte, Ocak ayında kira sözleşmesini yenileyecek olan vatandaşlar için uygulanacak yasal tavan zam oranı da kesinleşmiş olacak. Bilindiği üzere konut kiralarında daha önce uygulanan %25'lik sabit artış sınırı tamamen kalktığı için, 2026 yılında da artışlar TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanmaya devam edecek.

OCAK 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLACAK?

Aralık ayı verileri açıklanmadan önce piyasa uzmanlarının ve ekonomistlerin öngörüleri belli oldu. Aralık 2025 döneminde %35,91 olarak uygulanan kira artış oranının, yeni verilerle birlikte %33 ile %35 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Yarın açıklanacak 12 aylık TÜFE ortalaması, hem konut hem de iş yeri kira sözleşmeleri için geçerli olan yasal üst sınırı temsil edecek. Ev sahipleri, bu oranının üzerinde bir artış talep edemeyecek.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Kira artışı hesaplanırken o ay için açıklanan "TÜFE 12 aylık ortalama değişim oranı" baz alınır. İşte muhtemel senaryolara göre Ocak ayı kira hesaplama örneği:

Mevcut Kira Bedeli: 20.000 TL

Tahmini Kira Artış Oranı: %35

Aylık Artış Tutarı: 7.000 TL

Yeni Kira Bedeli: 27.000 TL

KONUT VE İŞ YERİ İÇİN AYNI ORAN GEÇERLİ

2026 yılı itibarıyla konut ve iş yeri kiraları arasındaki hesaplama farkı ortadan kalkmış durumdadır. Türk Borçlar Kanunu uyarınca her iki mülk tipi için de kira zam tavanı, TÜİK tarafından açıklanan yıllık TÜFE ortalamasıdır. Yarın saat 10.00'da yapılacak resmi açıklamanın ardından kira kontratlarındaki yasal rakamlar netleşecek.

TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Ekonomi

TOKİ kiralık konut başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi
KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

Kobi

KOBİ’lere ek yük getiren enflasyon muhasebesi ertelendi

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı
Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Ekonomi

Bakan Mehmet Şimşek’ten ilk yorum! Enflasyon beklenti anketi açıklandı

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak
Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

Ekonomi

Türkiye ekonomisinin 2026 ajandası: Dezenflasyon ve sürdürülebilir büyüme öne çıkacak

İstanbul’da aralık enflasyonu belli oldu: Zam şampiyonu hangi kalemler?
İstanbul’da aralık enflasyonu belli oldu: Zam şampiyonu hangi kalemler?

Ekonomi

İstanbul’da aralık enflasyonu belli oldu: Zam şampiyonu hangi kalemler?

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!
Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Aktüel

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?
Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?

Ekonomi

Enflasyon verileri yarın açıklanacak: TÜİK rakamları ile birlikte hangi kalemlere zam bekleniyor?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23