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Kır pidesi hamuru nasıl yapılır? Orjinal kır pidesi tarifi

Kır pidesi hamur nasıl yapılır? Bu tarifi uyguladıktan sonra, yumuşak pidenin lezzetine varacaksınız. İster patatesli, ister peynirli, ister patlıcanlı, ister kıymalı, istersenizde sucuk ve kaşarlı pidenizi bu tarife göre yapabilirsiniz. Biz sizlere iç harcı kıymalı bir pidenin tarifini derledik. Kıvamı ve lezzeti yerinde, mayalı hamurla ustasından bir pide yemek istiyorsanız, bu tarifi mutlaka denemelisiniz.

2020-04-27 15:49:00 -
Kır pidesi hamuru nasıl yapılır? Orjinal kır pidesi tarifi

Kır pidesi hamuru nasıl yapılır? Evde yapılan pidelerin lezzeti bir ayrı oluyor. Özellikle kıymalı pide içerisine eklenen bir adet patlıcan ya da mantar farklı bir lezzet meydana getirmenize olanak sağlıyor.

Kıymalı pidenin hamuru için dikkat edilmesi gereken püf noktaların başında; hamurun çok sert yoğurulmaması geliyor. Elinize bir mutfak gereci -kaşık ya da demir spatula- alarak hamuru yoğurdukça elinizi sıyırın ve cıvık, ele yapışmayan  bir hamur elde edin. 10 dakika yoğurduktan sonra hamur kendini toplayacak ve elinize yapışmayacaktır. 

Hamuru açarken zaten un ile açılıp, un üzerinde çalışılacağı için, hamuru sert yoğurduğunuzda, pişen pide daha sert olacaktır. Bu nedenle cıvık bir hamur tutturmaya çalışın. Unu, azar azar ekleyin.

Malzemeler

  • 5, 5 su bardağı un
  • 1 paket instant maya
  • 1. 5 su bardağı ılık süt
  • Yarım su bardağı ılık su
  • 2 tatlı kaşığı tuz

İçi İçin;

  • 300 gr kıyma
  • 3 adet domates
  • 1 büyük soğan
  • 1 sivri biber
  • 10 dal maydanoz
  • tuz, pulbiber, kekik, karabiber

Öncelikle mayanın içerisine sıvıları ekleyerek aktive olmasını sağlayın ve birkaç dakika sonra üzerine unu yavaşça ekleyerek cıvık bir hamur elde edin. Yoğurma aşamasında tuzu ilave edip 8-10 dakika kadar yoğurun, iyi yoğurulan hamur sonrasında elinize yapışmayacaktır.

Hamuru mayalanması için dinlendirin ve dinlendikten sonra bezelere ayırın. Bu şekilde de mayalanmasını beklerken, iç harcı hazırlayın.

Tavanızın içerisine yağ ve soğanı alıp, biberi ekledikten sonra kavurun ve kıymayı da son olarak ekleyin. Domates ve maydanozu ilave edip bir süre sonra ocaktan alın. Çok pişirmemeye özen gösterin, aksi halde hamurun içerisinde de pişeceği için, kuru olacaktır. Sulu kalması için renginin dönmesi yeterli olacaktır.

Mayası gelmiş olan hamurları uzun ince şekilde açın ve bir kaşık hazırladığınız harçtan ilave edip kenaralarından kıvırarak kapatın. 

Yağlı tepsiye dizdiğiniz hamurların üzerine yumurta sarısı sürerek 190 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Şimdiden afiyet olsun...

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