KİPTAŞ’tan Çatalca’da ticari yatırım daveti

Toplam 2 bin 138 adet konutun en hızlı şekilde sahiplerini bulduğu KİPTAŞ Çatalca Konutları meydanında yer alan iş yerleri teklif alma usulü ile satılacak.

İş yerlerini satın almak isteyenler 21 Aralık Cuma günü saat 17:00’ye kadar satış şartnamesini alarak, KİPTAŞ Tanıtım ve Pazarlama Müdürlüğü’ne teslim etmesi gerekiyor. Listede minimum fiyatı 220 bin lira olarak belirlenen 18 adet iş yeri arasında dubleks olanlarının rağbet görmesi bekleniyor.