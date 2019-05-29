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Glutensiz ekmek | Yulaflı ekmek tarifi

Çölyak hastalarının uzak durması gereken gluten olmadan da harika yemekler yapılabiliyor. Özellikle ekmek..

29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:35
Glutensiz ekmek | Yulaflı ekmek tarifi

Gluten; arpa, buğday gibi bazı tahıllarda kıvam verici maddedir. Aslında beyaz ekmeği işleyip, kabartıp bir çeşit yumuşaklık kazanmasını sağlayan glutendir.

Hayatımızın her noktasına kadar giren gluten, çölyak hastaları için bir tehdit. Son zamanlarda glutensiz karışımlar, fabrikasyon işlemlerden geçirilip paketli şekilde satılıyor. Fakat ne kadar katkısız oldukları tartışılır. Bu yüzden olabildiğince karışımlarınızı, kendiniz hazırlayın. Örneğin yulafı, karabuğdayı ve hatta mercimeği dahi blenderdan geçirerek farklı lezzetlerde unlar elde edebilirsiniz.

Glutensiz ekmek

Malzemeler

  • 1 yumurta
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 su bardağı yulaf unu
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 1,5 su bardağı su
  • 1 paket instant maya
  • 2 fincan iri çekim ceviz
  • 1 fincan keten tohumu

(isteğe göre müsli, ayçekirdeği, kuru üzüm vb. koyulabilir.)

Suyun içerisine mayayı koyup aktive olması için 10 dakika kadar bekletin.

Yumurta ve zeytinyağını derin bir kaba alarak çırpın. Üzerine mayayı ve unu ilave edin.

Yoğururken tuzunu ekleyin ve 5 - 10 dakika boyunca hamur birleşene kadar yoğurun.

İçine, ceviz ve keten tohumunu ilave edip karıştırın. 

Mutlaka bir kalıp içerisine yulaf unu ya da yulaf koyarak hamuru dökün.

Gluten olmadığı için kendini dinç tutabilecek bir hamur olmadığı için, kalıpla yapılması gereken bir ekmektir. 

Önceden ısıtılmış 220 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun..

 

 

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 17:35
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