  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Kinoa çayı faydaları nelerdir? Kinoa çayı ile zayıflama
Kadın - Aile

Kinoa çayı faydaları nelerdir? Kinoa çayı ile zayıflama

Kinoa besin değeri yüksek bir tahıldır.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 14:55:00 - 2021-12-24 15:02:41
Kinoa çayı faydaları nelerdir? Kinoa çayı ile zayıflama

Kinoa bitkisi, içerisinde barındırdığı protein ve türlü besin değeri ile son günlerin merak edilen gıda türüdür. Kinoa çayının zayıflama konusundaki etkisi büyüktür. İştah kapatan kinoa çayı, düzenli tüketildiğinde daha az yemek yemenizi sağlar. Doygunluk hissi veren kinoa çayı, düşük kalorili olduğu için beslenme düzenine eklenebilir. Zayıflamadaki rolü ise metabolizmayı hızlandırmasıdır.

Kinoa çayı ile zayıflama

Hazırlanışı:

Kinoa çayı piyasada paketler halinde satılan bir bitki çayıdır. Bu çayı gün içinde tüketmek istediğinizde yaklaşık 200 ml (1 su bardağı kadar) sıcak suyu hazırlayınız. Sıcak suyun olduğu fincana, kinoa çayı paketini atınız ve 3 dakika kadar çayın demlenmesi için bekleyiniz.

Kinoa çayı nedir, nasıl kullanılır?

Kinoa çayının günde 2 kez aç karna tüketilmesi kişiler için uygundur. Resmi sitelerden aldığınız bu doğal çayın kutusunun içinde tek kullanımlık paketler bulunmaktadır. Bunları 1 fincan suyun içine atarak çay haline getirip tüketimini sağlayabilirsiniz. Tokluk hissi vererek acıkmayı geciktirir.

Kinoa çayının faydaları

  • Güçlü Bir Antioksidandır
  • Kalp Hastalıklarını Önler
  • Bağışıklık Sistemini Güçlendirir
  • Bağırsakları Temizler
  • Hücre Onarımını Sağlar
  • Sivilceleri Yok Eder
  • Safra Taşı Oluşumuna Engel Olur

Kinoa çayı nedir yorumları?

Kinoa çok iyi bir bağırsak dostu çaydır. Bu yüzden bağırsak ve mide problemleri için birebirdir. İştah kapatan bir çay olan kinoa vücudun genel sağlığı için de çok iyidir ve bu yüzden yaygın olarak tercih edilmektedir. Kinoa çayı düzenli ve miktarında içildiğinde sağlıklı şekilde kilo vermeyi sağlamaktadır.

Kiona nasıl pişirilir?

Örneğin bir bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoayı, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirin. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılarak altı kısın. 15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoa 5 dakika dinlenmeye bırakılır.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay