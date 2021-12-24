Kinoa çayı faydaları nelerdir? Kinoa çayı ile zayıflama

Kinoa bitkisi, içerisinde barındırdığı protein ve türlü besin değeri ile son günlerin merak edilen gıda türüdür. Kinoa çayının zayıflama konusundaki etkisi büyüktür. İştah kapatan kinoa çayı, düzenli tüketildiğinde daha az yemek yemenizi sağlar. Doygunluk hissi veren kinoa çayı, düşük kalorili olduğu için beslenme düzenine eklenebilir. Zayıflamadaki rolü ise metabolizmayı hızlandırmasıdır.

Kinoa çayı ile zayıflama

Hazırlanışı:

Kinoa çayı piyasada paketler halinde satılan bir bitki çayıdır. Bu çayı gün içinde tüketmek istediğinizde yaklaşık 200 ml (1 su bardağı kadar) sıcak suyu hazırlayınız. Sıcak suyun olduğu fincana, kinoa çayı paketini atınız ve 3 dakika kadar çayın demlenmesi için bekleyiniz.

Kinoa çayı nedir, nasıl kullanılır?

Kinoa çayının günde 2 kez aç karna tüketilmesi kişiler için uygundur. Resmi sitelerden aldığınız bu doğal çayın kutusunun içinde tek kullanımlık paketler bulunmaktadır. Bunları 1 fincan suyun içine atarak çay haline getirip tüketimini sağlayabilirsiniz. Tokluk hissi vererek acıkmayı geciktirir.

Kinoa çayının faydaları

Güçlü Bir Antioksidandır

Kalp Hastalıklarını Önler

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir

Bağırsakları Temizler

Hücre Onarımını Sağlar

Sivilceleri Yok Eder

Safra Taşı Oluşumuna Engel Olur

Kinoa çayı nedir yorumları?

Kinoa çok iyi bir bağırsak dostu çaydır. Bu yüzden bağırsak ve mide problemleri için birebirdir. İştah kapatan bir çay olan kinoa vücudun genel sağlığı için de çok iyidir ve bu yüzden yaygın olarak tercih edilmektedir. Kinoa çayı düzenli ve miktarında içildiğinde sağlıklı şekilde kilo vermeyi sağlamaktadır.

Kiona nasıl pişirilir?

Örneğin bir bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoayı, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirin. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılarak altı kısın. 15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoa 5 dakika dinlenmeye bırakılır.