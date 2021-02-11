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Gündem Kinlerini sağlık konusunda da gizleyemediler: Din görevlilerinin aşılanma isteğinden rahatsız oldular!
Gündem

Kinlerini sağlık konusunda da gizleyemediler: Din görevlilerinin aşılanma isteğinden rahatsız oldular!

Din görevlilerinin öncelikli aşılanacak meslek grupları içinde yer alma isteği, bazı medya kuruluşlarının sağlık konusunda bile İslam'a olan kinlerini gizleyemediklerini gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 23:01:00 - 2021-02-11 23:05:09
Kinlerini sağlık konusunda da gizleyemediler: Din görevlilerinin aşılanma isteğinden rahatsız oldular!

 Yeniakit.com.tr 

Sağlık Bakanı Fahrettin dün düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra aşılama işleminde ikinci aşamaya geçildiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı öncelik listesine göre ilk aşama aşılama da aralıksız olarak devam ederken, Türk Diyanet Vakıf-Sen din görevlilerinin de öncelikli aşılanacaklar listesinde yer almasını istedi.

'Dilekçe verdik'

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, taleplerine ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"İçinde bulunduğumuz salgın sürecinde din görevlileri de büyük özveri ve gayretle vazifelerini yerine getiriyorlar. Sendika olarak din görevlilerinin de öncelikli aşılanacaklar listesine alınmaları için dilekçe verdik."

'Din görevlilerimiz kalabalık yerlerde görev yapıyor'

"Din görevlileri pandemi ile mücadelede Vefa Sosyal Destek Grupları, filyasyon ve izolasyon ekipleri ile İl Salgın Denetim Merkezi’nin (İSDEM) çalışmalarında yer alıyor. Görevlilerimiz; cami, mescit gibi kalabalık ortamlarda bulunuyor ve bu nedenle de aşılama programına öncelikli davet edilen meslekler arasında olmaları gerekiyor."

'Toplumumuzun sağlığı açısından da önemli'

"Aşıların yapılması hem kendi sağlığımız açısından hem de namaz kılmaya gelen insanların sağlığı açısından önemli. Kapalı mekânlar olan camilerimizde 5 vakit bulunmak zorundayız. Bizlerin sağlığının korunması demek, toplumumuzun da sağlığının korunması anlamına geliyor."

Kinlerini saklayamadılar!

Din görevlilerinin öncelikli aşılanacaklar içinde yer alma isteği bazı çevreleri rahatsız etti. Sağlık konusunda bile İslam'a karşı duydukları kinini saklayamayan karanlık Oda ve yoldaşlarının attıkları haber başlıklarından bazıları şöyle:

 

 

 

 

 


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