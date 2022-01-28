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Dünya Kinleri bitmiyor! Müslüman bakana bunu da yaptılar
Dünya

Kinleri bitmiyor! Müslüman bakana bunu da yaptılar

Kanada’da Randy Hillier isimli politikacı, ülkenin Müslüman Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra’a “terörist” diyerek haddini aştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 21:07:00 -
Kinleri bitmiyor! Müslüman bakana bunu da yaptılar

Münübe Yılmaz

Kanada’da Randy Hillier isimli politikacı, ülkenin Müslüman Ulaştırma Bakanı Omar Alghabra’a “terörist” diyerek haddini aştı. Hillier’ın kendisini "terörist" olarak nitelendiren tweet'inin, Kanadalı azınlıkların her gün karşı karşıya kaldığı "kabul edilemez" saldırganlıkların son örneği olduğunu söyleyen Alghabra, “Bu tweet’in beni nasıl hissettirdiği önemli değil. Önemli olan Müslümanların her gün bu tür saldırılarla karşı karşıya kalması” dedi. Suudi Arabistan'da Suriyeli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Alghabra, siyasi hayatı boyunca bu tür kişisel saldırılarla karşılaştığını, ancak bunların kendisini yıpratmadığını, aksine kararlılığını güçlendirdiğini belirtti. Kamu Güvenliği Bakanı Marco Mendicino da Hillier’ın tweet'inin "saldırgan ve İslamofobik" olduğunu ifade ederek, “Bunun hiçbir izahı olamaz” şeklinde konuştu.

Twitter her zaman olduğu gibi yine sessiz

Twitter Kanada sözcüsü Cam Gordon, Twitter’ın İslam düşmanı Hillier’ın tweetini kaldırmayı planlayıp planlamadığı konusunda yorum yapmayacağını açıklarken, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyi Başkanı Mustafa Farooq ise Hillier’ın tweetinden iğrendiğini, ancak ne yazık ki şok olmadığını söyledi.

 

 

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