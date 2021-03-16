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Spor Kingsley Coman tesislere alınmadı
Spor

Kingsley Coman tesislere alınmadı

Bayern Münih'in sponsoru olan araç markası dışında bir araçla tesislere gelen yıldız oyuncu Kingsley Coman’ın tesislere alınmadığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 14:01:00 -
Kingsley Coman tesislere alınmadı

Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Coman, takımının sponsoru olan araç markasıyla idmana gelmediği için tesislere alınmadı. 24 yaşındaki futbolcuya ayrıca para cezası da verileceği bildirildi.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman'a kulüp tarafından ilginç bir ceza verildi.

Fransız futbolcu, takımının sponsoru olan araç markasıyla idmana gelmediği için tesislere alınmadı. Tesis içerisine park etmesine izin verilmeyen Coman, aracını dışarı çekmek zorunda kaldı.

Bayern Münih'te futbolcuların kulüple ilgili işlerinde sponsor markanın araçlarını kullanmaları gerektiği belirtilirken, bu kurala uymayan Coman'a 50 bin euroluk para cezasın verileceği kaydedildi.

Kaynak: Yenişafak

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