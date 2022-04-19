Kinder kimin? Kinder yumurta firması kimin?

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, salmonella bakterisine rastlanması nedeniyle Avrupa'nın bazı ülkelerinde Kinder marka ürünlerin toplatılmasının ardından, Türkiye'de ikinci bir talimata kadar bu ürünlerin ithalatında yüzde 100 salmonella analizi yapılmasını zorunlu tuttuğunu açıkladı. Peki Kinder sahibi kim? Kinder kimin?

Kinder kimin?

Ferrero Türkiye, Ferrero Grup’un bir parçası olarak 1999 yılında, grubun önde gelen markaları NUTELLA®, Kinder Surprise, Ferrero Rocher’i Türk tüketicisiyle buluşturmak amacıyla kuruldu.

Türk fındığının en önemli alıcılarından biri olarak Türkiye yatırımına hız veren Ferrero, 2013 yılında Manisa fabrikasını açarak, fabrikayı grubun en önemli üretim tesislerinden biri haline getirdi. 2014 yılında Oltan Gıda’yı satın alarak Ferrero Fındık’ı kurdu. Böylece Türk fındığının işlenmesi, mamül ve yarı mamül hale getirilmesinde de önemli bir rol üstlendi.

Manisa Fabrikası’nda halen başta NUTELLA® olmak üzere Grup'un önemli markalarının üretimi yapılıyor ve iç pazarın yanı sıra 100 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. Ferrero’nun Türkiye’de 6’sı fındık fabrikası olmak üzere toplam 7 üretim tesisi bulunuyor.

Kinder markalı ürünler hangileri?

Kinder markalı ürünlerin (Kinder Sürpriz Yumurta, Kinder Mini Eggs, Kinder Schokobons, Uovo Maxi, Kinder Mix, Kinder Circus, Kinder Happy Moments, Mix Cross Cat Kinder, Mixed Patisserie PRA.