Kına nedir? Kınanın faydaları nelerdir? Hangi rahatsızlıklarda faydalıdır?

Türklerde bir gelenek halinde belirli günlerde kullanılan kınanın bilmediğiniz faydalarını sizler için sıraladık. Tırnaktan saç bakımına, baş ağrısından psikolojik rahatsızlıklara kadar birçok alanda kınadan faydalanabilirsiniz. İşte kına hakkında bilmediğiniz detaylar…

Arabistan'da yetişen kına ağacının yapraklarının kurutulması ile elde edilen bir tozdur. Eski çağlardan itibaren kadınların süs amaçlı kullandığı bu toz, ülkemizde yeni evlenen kızların kına gecelerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Boyadığı dokuya kızıl bir renk veren kına tozu. Siyah ve yeşil kına olmak üzere iki tipte bulunmaktadır. Yeşil kına gerçekte saf değil, boya karıştırılarak yapılmış bir üründür.

Kına Neden Yakılır?

Kına neden yakılır? Kına gecesi geleneği nereden geldi? Evlenecek çiftlerin ellerine kına yakması olayı, eski bir Anadolu geleneğidir. Kınanın eşleri bir ömür boyu aşklarının devamını sağlamak amacı ile yapıldığını söylemektedir. Ayrıca evlenecek çiftleri nazardan ve kötülüklerden koruduğu da söylenmekte. Hem gelinin hem de misafirlerin ellerine yakılarak, evliliğin bir anlamda kutlanması ve kutsanması sağlanmaktadır.

Kınanın bilinmeyen faydaları

Kına ağacı, Akdeniz ve Orta Doğu’da yetişen ufak bir ağaçtır. Kına ağacının yaprakları cildi, saçları, elbiseleri ve deriyi boyadığı için yüzyıllardır kullanılmaktadır. Kına diğer boyalar gibi kimyasal içermez. Kına gecelerimizin vazgeçilmezi olan kınanın faydaları nelerdir?

Ağrı Kesicidir

Her hangi bir nedenden oluşan ağrıya karşı kına doğal bir ağrı kesicidir. Ağrıyan bölgeye kına uygulandığı zaman ağrının hafiflemesini sağlar. Kına yanık yaralarına da faydalıdır. Ağrıyı azalttığı için yanıkların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

Cilt Yaralarına İyi Gelir

Eski Mısır zamanında kına, boyamak amacının yanı sıra cilt hastalıkları tedavilerinde de kullanılırdı. Açık yaraların, mikrop kapanmasını engellediği ve güneş yanıklarına iyi geliyor.

Saçları Güçlendirir

Kına, saçların ışıldamasını, güçlenmesini ve saç derisini sağlıklı bir hale gelmesini sağlıyor. Kına yakıldıktan 1 saat sonra temizlendiği zaman saçların ışıldadığı kolayca görülebiliyor

Ayak kokusuna engel

Kına ayakta bulunan mantarı temizler. Bununla da kalmaz ayak kokusunu giderir. Ayaktaki yara ve çıban gibi hastalıkları iyileştirir. Ayaklardaki yorgunluğu alır

Saçları Uzatır

Hardal yağı ile kaynatılan kına yaprakları düzenli olarak saça sürüldüğü zaman saçınızın uzamasını hızlandırıyor

Baş Ağrısına İyi Gelir

Kına yapraklarının baş ağrısına iyi geldiğine dair bir ünü de bulunmaktadır. Kına yaprağını ve sirke ile hazırlanan karışım başa sürüldüğünde baş ağrısını gideriyor.

Tırnaklara Faydalıdır

Özellikle çatlama eğiliminde olan tırnakları tedavi eder. Kına lapa halindeyken tırnaklara uygulandığında kırılma eğilimi gösteren tırnak yapısının ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Hakiki kına ve yağ karışımı kullandığınızda alacağınız verim artacaktır

Karaciğere İyi Gelir

Sağlık açısından son derece faydalı bir bitki olan kına kabuğu karaciğere faydalı bitkiler arasındadır. Kına bitkisi kabuğu sarılık hastalığına da iyi gelip, tedavisinde kullanılmaktadır

Ağız İltihabına İyi Gelir

Ağızda gargara yapıldığında dildeki ve ağız boşluğundaki iltihapları kurutmaktadır.

Psikolojiye İyi Gelir

Kınanın kendine has bir kokusu vardır. Bir çeşit anti-depresan görevi görür. Merkezi sinir sistemi için bu çok faydalıdır. Çünkü kınanın kokusu sinirler üzerinde olumlu etki bırakır. Bu da sinirlerin gevşemesine ve rahatlamasına yardımcı olur.

Sivilce ve Akne Tedavisinde Kullanılır

Kına sivilce ve akne tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca diğer deri hastalıklarında da kullanılır.

Uyuz Hastalığında Kullanılır

Hayvanlar ile çok fazla temas edildiğinde ortaya çıkan uyuz bir deri hastalığıdır. Buna karşın kına çok etkili bir tedavi yöntemidir. Uyuz hastalığından etkilenen bölüme lapa halinde sürüldüğünde tüm sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.

Cinsel İsteği Arttırabilir

Kesin bir kanıt bulunmasa da bazı kaynaklara göre cinsel isteği arttırdığı söylenmektedir

Böcek Kovucudur

Kınanın bir diğer özelliği de iyi bir böcek savar olmasıdır

Kına yetişkinler tarafında saç ve deri için kullanıldığında güvenli görünmektedir. Kına kişinin sağlık koşullarına da bağlı olarak deride kızarma, döküntü, şişme, yanma ve kabarcık gibi sorunlara neden olabilir.

Hassas bir ciltte alerjiye neden olabilir

Solunum yollarında alerjiye neden olabilmektedir. Hırıltı, öksürme ve astım hastalıklarında nefes darlığı gibi bir çok yan etkisi görülmektedir.

Kınanın yutulması halinde acil tıbbi müdahale gereklidir. Hamilelik ve emzirme döneminde ağızdan kına alınması kesinlikle sakıncalıdır. Düşüğe bile sebebiyet verebilmektedir.

Çocuklarda ve bebeklerde bazı cilt hastalıklarına neden olabilir bu yüzden çocuklarda kullanılması tavsiye edilmemektedir.

Kına Nasıl Yakılır?

Toz halindeki kına, yeşil renktedir. Bu tozdan gereği kadar alınıp suda hamur gibi yoğurulur. Sonra ele, kola saça v.b sürülür. En az bir saat bekletilir. Sonra çıkarılıp kına konulan yer soğuk su ile yıkanarak temizlenir. Cildinizde ne kadar kalacağı kınanın cinsine göre değişir. Ortalama süresi ise iki haftadır. Kına ile boyama işine "Kına Yakmak" denmektedir. Yaktığınız kınanın iyi gözükmesini ve derinizde uzun süreli kalmasını istiyorsanız. Sürülecek derinin iyice yıkandığından ve yağdan arındığından emin olmalısınız.