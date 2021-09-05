  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"U dönüşü yaptı" deyip duyurdular: Türkiye ile ittifak kurmak istiyorlar

CHP’nin rahatsız olduğu organizasyon için dünya ülkeleri sıraya girdi

Hüseyin Aygün'ün sözleri demokratik geçinen CHP'yi karıştıracak cinsten: Hilafet zorla kaldırıldı, laiklik zorla getirildi

Korku filmi değil! ABD'de inanılmaz görüntüler

Milyarlarca kullanıcıyı ilgilendiriyor! Tamamen değişiyor

Açıklama geldi! Fiyatlar yüzde 50 düşecek

Yerli ve milli imkanlarla üretildi... Milli Muharip Uçak ve AKINCI'da kullanılacak

Kılıçdaroğlu gençleri saf yerine koydu! Cep telefonu vaadi ‘pes’ dedirtti

TÜBİTAK'ta bir ilk! Selçuk Bayraktar gençlere mesajı verdi

İstanbul 1 No’lu Barosu bunların borusu mu? Genelev patroniçesinin binasında hukuk devleti oluyor da..
Afrin'de park halindeki araç patladı! Hatay Valiliğinden açıklama
ABD'de son korona bilançosu açıklandı
Erzurum'da çıkan anız yangını söndürüldü
Düğünde uzun namlulu silahla ateş açtılar! Dehşet anları anbean kaydedildi
Gündem Kin dolu ifadelerle iktidarı hedef almıştı! Cihat Tamer'in cebini AK Partili belediyelerden doldurduğu ortaya çıktı
Gündem

Kin dolu ifadelerle iktidarı hedef almıştı! Cihat Tamer'in cebini AK Partili belediyelerden doldurduğu ortaya çıktı

"Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor." ifadeleri ile içindeki kini dışa vuran tiyatrocu Cihat Tamer'in, sahnelediği son oyun için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile AK Partili belediyelerden destek aldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-09-05 17:56:00 - 2021-09-05 18:05:31

 Yeniakit.com.tr 

Tiyatrocu Cihat Tamer, Ferhan Şensoy'un Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze törenindeki konuşmasında, ölen Şensoy ve sahne arkadaşları ile birlikte İslam'dan nasıl rahatsız olduklarını itiraf ederek, "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı hep." demişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldığı ortaya çıktı

Tamer'in "din bağımlısı" diyerek kendince hedef aldığı iktidarlardan birisi de AK Parti'ydi. Cihat Tamer, bu sözleri söylerken AK Parti iktidarının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da salondaydı. Tamer'in, AK Partiyi hedef almasına karşın şu an sahnelemekte olduğu "İkinci Bahar" adlı oyun için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldığı ortaya çıktı.

AK Partili belediyelerden ekmek yiyor!

Öte yandan Cihat Tamer'in AK Partili belediyelerden nemalandığı da öğrenildi. AK Partili Başakşehir ve Aksaray belediyelerinin desteği ile "İkinci Bahar" oyununu sahneleyen Tamer, yine AK Partili Zeytiburnu Belediyesi ile Kayseri'deki AK Partili belediyelerin sahnelerinden de faydalanıyor.

Cihat Tamer'in AK Parti iktidarından aldığı bu desteklere rağmen kin dolu ifadeler kullanması, kamuoyunda, "nankörlük" olarak yorumlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay