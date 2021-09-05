Kin dolu ifadelerle iktidarı hedef almıştı! Cihat Tamer'in cebini AK Partili belediyelerden doldurduğu ortaya çıktı

Yeniakit.com.tr

Tiyatrocu Cihat Tamer, Ferhan Şensoy'un Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen cenaze törenindeki konuşmasında, ölen Şensoy ve sahne arkadaşları ile birlikte İslam'dan nasıl rahatsız olduklarını itiraf ederek, "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir inadına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da inadına tiyatro yaptı hep." demişti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldığı ortaya çıktı

Tamer'in "din bağımlısı" diyerek kendince hedef aldığı iktidarlardan birisi de AK Parti'ydi. Cihat Tamer, bu sözleri söylerken AK Parti iktidarının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da salondaydı. Tamer'in, AK Partiyi hedef almasına karşın şu an sahnelemekte olduğu "İkinci Bahar" adlı oyun için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan destek aldığı ortaya çıktı.

AK Partili belediyelerden ekmek yiyor!

Öte yandan Cihat Tamer'in AK Partili belediyelerden nemalandığı da öğrenildi. AK Partili Başakşehir ve Aksaray belediyelerinin desteği ile "İkinci Bahar" oyununu sahneleyen Tamer, yine AK Partili Zeytiburnu Belediyesi ile Kayseri'deki AK Partili belediyelerin sahnelerinden de faydalanıyor.

Cihat Tamer'in AK Parti iktidarından aldığı bu desteklere rağmen kin dolu ifadeler kullanması, kamuoyunda, "nankörlük" olarak yorumlandı.