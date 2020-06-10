Kimyon hangi hastalıklara iyi geliyor?

Kimyon yemekleri lezzetlendirmek için kullanılan ve insan sağlığına birçok fayda sağlayan mucizevi bir baharat. Uzmanlar kimyonun, gaz söktürücü ve mide rahatlatıcı etkisinin bulunduğunu, özellikle sindirim hastalıklarına birebir geldiğini söylemektedir. Sağlığa birçok faydası bulunan kimyon, folatlar, niasin, piridoksin riboflavin tiamin ve A,C,E,K vitaminleri bakımından oldukça zengindir. Peki kimyon hangi hastalıklara iyi gelir? İşte baharat kimyonun inanılmaz faydaları...

- E vitamini bakımından oldukça zengin olan kimyon, cilt sağlığına birebir gelir. Ciltte oluşan sivilce, akne, dökülme ve tahriş gibi durumları yatıştırır. Kırışıklık ve yaşlanmayı da önler.

- Vücuttaki oksijen seviyesini korur, kan düzeyini dengeler.

- Kimyon güçlü bir demir deposudur. Anemi hastalığına karşı doğal ilaç olarak bilinmektedir.

- Mide rahatsızlıklarına karşı birebirdir.

- Karaciğerdeki iltihaplanma ve toksinleri atar.

- Kandaki şeker oranını dengeler, diyabet hastalığı riskini önemli ölçüde azaltır.

- Üst solunum hastalıklarına karşı etkili ve doğal bir ilaçtır.

- Metobolizmayı hızlandırır, sindirimi kolaylaştırır. Vücuttaki toksinlerin idrar yolu ile atılmasına yardımcı olur.

- Uzmanlar kimyonun böbrek sağlığına da iyi geldiğini söylemektedir.