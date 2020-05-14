Kimyasal ürün üretiminin salgın dönemindeki yükselişi sürüyor

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle temizlik ürünlerine artan talebin kimyasal ürün üretiminde yarattığı yükseliş mart ayında da devam etti.

Dünyayı etkisi altına alan salgın birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de günlük hayatı etkiledi. Bu dönemde tüketicilerinin harcama öncelikleri de değişirken, gıda, temizlik ve medikal koruma sağlayan ürün gruplarının satışı arttı.

Bu kapsamda dezenfektan ve sabun ürünleri ile temizlik malzemelerinin üretiminde de artış yaşanırken, bu durum Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine de yansıdı.

Sanayi üretim endeksi kapsamında hesaplanan arındırılmamış "kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı endeksindeki yükseliş mart ayında da devam etti. Ocakta 113,8, şubatta 120 puan seviyesine ulaşan endeks, mart ayında 133,1 puana çıkarak, Haziran 2016'dan sonraki en yüksek düzeyine ulaştı.

- "Artış nisan ayında da devam edebilir"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanayi üretiminde salgınla oluşan ivme kaybının beklentiler dahilinde olduğunu söyledi.

Verinin piyasa beklentileri doğrultusunda yıllık yüzde 2, aylık yüzde 7,1 gerilediğini ifade eden Cevizci, bu duruma mart ayı içinde şirketlerin planlı olarak üretime ara vermelerinin neden olduğunu bildirdi.

Cevizci, sanayi sektörü alt kırılımlarından olan kimyasal ve kimyasal ürünlerin imalatı kaleminin yıllık ve aylık bazda endeksten ayrıştığını belirterek, "Arındırılmamış kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı endeksinde aylık yüzde 10,9, yıllık yüzde 9 artış gözleniyor. Yaşanan olumsuz süreçte dezenfektan ve temizlik ürünlerinde yoğun bir talebin olduğunu gözlemledik." dedi.

Endeksin pozitif eğilimini devam ettirdiğini ve bu yılın ilk çeyreğindeki ortalamasının, geçen yılın aynı dönemindekinin üzerine çıktığını ifade eden Cevizci, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatındaki artışların nisan ayında da devam edebileceğini dile getirdi.

Cevizci, gıda ürünlerinin imalatında yaşanan yükselişe de dikkati çekerek, sokağa çıkma kısıtlamalarının perakende ve gıda sektörlerine oluşan talebi artırdığını, bu durumun üretime de yansıdığını sözlerine ekledi.