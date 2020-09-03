Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Navalny'ın zehirlendiğine dair iddiaları takip ediyoruz

LAHEY (AA) - Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Rus muhalif lider Alexei Navalny'ın kimyasal yollarla zehirlendiğine ilişkin iddiaları takip ettiklerini ve gerektiğinde yardıma hazır olduklarını belirtti.

KYSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, Alman hükümetinin Navalny'ın sinir gazı kullanılarak zehirlendiğine ilişkin iddiaların dikkatle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada KYSÖ direktörü Fernando Arias'ın "Sinir gazı kullanımı da kimyasal silah kullanımına girer ve Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi, Depolanması ve Kullanımının Yasaklanması ile İmhasına İlişkin Sözleşme'nin ihlali anlamına gelir" ifadesine yer verildi.

Sözleşmeye taraf ülkelerin istemesi durumunda KYSÖ'nün yardıma hazır olduğu bildirildi.

- Almanya Rusya'yı suçladı

Alman hükümeti Rus muhalif lider Alexei Navalny'ın son durumuyla ilgili açıklamada toksikoloji testlerinin ardından Navalny'ın "novichok" isimli sinirlere etki eden bir kimyasal madde ile zehirlendiğine dair güçlü kanıtlar olduğunu açıklamıştı.

Şansölye Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert, "Alexei Navalny'ın Rusya'da kimyasal bir sinir ilacıyla yapılan bir saldırının kurbanı olması şaşırtıcı bir olay," diyerek ve Alman Dışişleri Bakanlığının bulguları Rusya büyükelçisine bildireceğini açıklamıştı.

- Alexei Navany kimdir?

Geçen ay Sibirya'dan Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalny, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor.

Ülkedeki yolsuzlukluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalny, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu.

Mahkeme Navalny'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.