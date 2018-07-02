Kimyasal hadım geliyor

Uzun zamandır infiale yol açan çocuk tecavüzü ve istismarına karşı caydırıcı ceza için harekete geçiliyor. Son olarak Ankara’da kaybolduktan sonra, istismar edildiği, işkence yapıldığı ve vahşice gömüldüğü anlaşılan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Olay sonrası Hükümet cephesinden caydırıcı ceza ve yaptırım için önemli açıklamalalar geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ “(Küçük Eylül’ün öldürülmesi) Cinsel kastrasyon (Kimyasal hadım) dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız” dedi. Bekir Bozdağ, AK Parti Yozgat’ta Sarıkaya İlçe Başkanlığı ziyaretinde bir soru üzerine 8 yaşındaki Eylül’ün öldürülmesini büyük bir vahşet olarak değerlendirdi.

VAHŞİCE BİR CİNAYET

Cinayeti işleyenin, insanlıktan nasibini almamış birisi olduğunu belirten Bozdağ, “Vahşice bir cinayet. Türkiye olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık bugüne kadar hükümet olarak. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce açıklamıştık ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı. Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

Bozdağ, insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tip kişilerin toplum içerisinde, toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

HIZLA YASALAŞACAK

“Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız. Bu konuda da kararlı adımlar atacağız. Cezaların artırılması konusunda da adımlar atılacaktır. Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuzu da sunmuştu. Ben de sözcü olarak kamuoyuna bilgi aktarmıştım. Ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı, yeni dönemde meclisimiz inşallah bu teklifi hızla yasalaşacaktır.”

HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR?

Kimyasal hadım; Birleşik Krallık, Polonya, Moldova, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Hindistan, İsrail, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde yakın zamanlarda çeşitli cinsel saldırı vakalarında kullanıldı. Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor. Bu uygulama, geçmişten günümüze tecavüzcülere, cinsel saldırganlara ya da pedofillere yönelik cezalandırma işlemlerinde kullanıldı ve kullanılmaya devam ediliyor.

CAHİLİYE VAHŞETİ GİBİ

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aileye başsağlığı diledi. Erbaş, “Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi çocukların her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum. Kaybolan, kaçırılan, acımasızca öldürülen çocuk haberlerinin gündemi kararttığı bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef Ankara Polatlı’da bir yavrumuz vahşice katledildi. Bir kez daha insanlığın, vicdanın, merhametin toprağa gömüldüğüne şahit olduk. Yine yüreklerimiz parçalandı. Bu cahiliye vahşetine ve sapkınlığına karşı adalet mutlaka tecelli edecektir. Biz inanıyoruz ki herkes, çağının şahidi ve sorumlusu olarak iyiliği, emaneti, adaleti ayakta tutma ve kötülükleri bertaraf etme adına yapıp yapmadıklarından ahirette hesaba çekilecektir. Akıl, izan, iman ve vicdan sahibi herkesi çocukların maddi ve manevi anlamda her türlü tehlike, istismar ve şiddetten korunması için seferber olmaya davet ediyorum” dedi.