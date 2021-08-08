Zina serbest! Nikahsız yaşayanlar çoğaldı. Rahatsızlık duyan, yaşamında “edep adap” diyen maneviyatlı aileler huzursuz.

Emniyet teşkilatları da sorunlara çarede yetkisiz.. Büyük ahlaki çöküntü yetişen neslin gözleri önünde iç içe yaşanıyor. Sokaklar yatak odasına dönüştü!



Ar damarı çatlamış giysiler içinde şuursuz bir neslimiz var.



İnsana benzer mahluklar! Köpekcik çocuklarımıza musallat!



Tertemiz aile yuvalarının binalarına giren çıkanı kimse tanıyamıyor.



Şeffaf üryan giysiler içinde, kokulu umumhane görüntülü, çevreye saygısız mahluklar var.



İnanın bunlar daha rahat ve özgürler... Bulaşmaya gelmiyor. Ne yazık ki! Yasal arkalılar. Zina serbest...



Yüksek sesli müzik dinleyen çok.



Araçlar gece yarıları bile sokakta drift atıyor! Gürültü kirliliğine dur diyen merci yok! Kimsenin bir başkasını düşündüğü yok! Yaya yolları park.. Sürücü yayaya saygısız. Kul hakkı zevkle yeniyor! Perdeler yok... Işık yanan evlerde...



Açık pencerelerden, geç vakitler arsız film sesleri yayını yapıyor edep adap’sız güruh! Toplu zevkhaneye dönen daireler var.



Onların altında üstünde yanında sabırtaşı secdeli insanlar var.



Yıllardır yaşadığı semti terk eden evi daireyi satanlar var... Bu lağım çukurundan kaçmak isteyen!



Müstakil ev özlemi içinde ömür tüketen mazlumlar var.



Çaresizler... Çaresizlik arttıkça toplumun helâki yakındır.



Ey devleti idare eden zevat! İnsana hizmet edin! Madem ki herkesin yaşam hakkı var, nefes alandan umut kesilmez, ama ayrı yaşam alanları tespiti şart! Her beldede nikahsız yaşayanları bekarları kötü alışkanlık müptelası olanları eşcinsel sapıkları, ipte çukurlaşanları “ayırın toplumun içinden”..



Bakın onlar bu özgürlüğü dürüst insanlarla Müslüman yaşantıya vermiyor!



Hakkınızı arayın..



Nasıl mı?



Bunların serbest yaşayabileceği “Çağdaş Batı Siteleri” kurun. “Modern dünya Sokakları” ilan edin. Sadece buralarda ikamet edebilsinler.



Dürüst ve maneviyatlı yaşamayı tercih eden insanlardan bunları ayıklayın.



Hiçbir inancı olmayan “edebi adabı” insana saygısı olanları zulümle yaşatmayın..



Selâm ve dua ile.