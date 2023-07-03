Kimse neler olduğunu anlayamadı! Türkiye'nin peşine düştüler, yarım milyar dolarla geliyorlar

Türkiye, Avrupa'ya olan yakınlığı kaliteli, üretimi ve genç nüfusuyla dünya ülkelerinin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Türkiye yeniden Avrupalı yatırımcıların radarına girerken, Alman bir aracı kurumun 500 milyon dolar sermayeyle tekstil, enerji ve sağlık sektörlerinde satın alma ve ortaklıklar için Türk şirketleriyle görüştüğü ifade ediliyor.

Kalifiye işgücü, jeopolitik konumu ve dövizdeki değerlenme Türkiye'yi yabancı yatırımcılar için cazip pazarlardan biri haline getirdi. Almanya'daki bir aracı kurum, enerji, tekstil ve sağlık sektörlerinde satın alma ve ortaklık yapacağı firmalar için Türkiye'de görüşmeler yapıyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Alman şirketin Türkiye'de en az 15 şirketle görüşüp yatırım yapmayı planladığını açıklayan Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın "Avrupa'daki yatırımcılarla güçlü ilişkileri olan bu kurum Türkiye'de üç farklı sektörde satın alma ve ortaklık yapmayı düşünüyor. Bunun için TİHCAD'a gelip potansiyel arz eden firmalarla kendilerini görüştürmemizi istediler" dedi.

Ergin Aydın "Türkiye diş tedavisi, saç ekimi, estetik gibi sağlık alanlarında, konfeksiyon üretimiyle hazır giyimde ve rüzgar, güneş gibi sürdürülebilir enerji alanlarında ciddi üretim potansiyeline sahip. Aracı şirket de bu gücün farkında. Bu nedenle bu pazara 450-500 milyon dolarlık bir yatırım planlıyor. Bu yatırımlar hisse ortaklığı ve ya satın alma şeklinde olabilir" diye konuştu.

Birçok ülkeden talep var

Avrupa'ya olan yakınlığı kaliteli, üretimi ve genç nüfusuyla Türkiye'nin dünya ülkelerinin ilgi odağı olmaya devam ettiğini vurgulayan TİHCAD Yönetim Kurulu Üyesi Esra Akpınar da, "Türkiye'ye bir sürü ülkeden talep var. Ama seçimi beklemişlerdi. Şimdi bekleyen bu yatırım, satın alma ve ortaklık projelerinin birer birer hayata geçeceğine inanıyoruz" dedi.

Alman devinden fabrika

Alman bağlantı elemanları ve endüstriyel işleme sistemleri üreticisi Böllhoff, İzmir Serbest Bölgesi'nde (İZBAŞ) fabrika yatırımına başladı. İZBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, 25 ülkede 14 üretim tesisi ile faaliyetlerini sürdüren şirketin İZBAŞ'ta kurulum çalışmalarına başladığı fabrika, 600 milyon liraya mal olacak ve gelecek yıl haziran ayında devreye alınacak. İZBAŞ Genel Müdürü Gürsel Bahçıvancılar, fabrikada rüzgar enerjisinden otomotive, havacılıktan beyaz eşyaya kadar pek çok sektöre özel üretimler yapılacağını, katma değeri yüksek bu yatırımı Türk ekonomisine ve İZBAŞ'a kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

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Rusya'ya Türk moda devi

Dünyadan alıcıları Türk şirketlerle bir araya getiren TİHCAD, tekstil şirketlerinin dış pazarlardaki etkinliklerini artıracak çalışmalara da imza atıyor. Dernek, bu yıl içinde Rusya'nın batı penceresi olarak bilinen St. Petersburg'daki tarihi çarşı Gontiny Dvor'da bir Türk Moda Evi kurmak için hazırlık yapıyor. 2 katlı 78 bin metrekarelik bu mağazada 35-40 Türk markasının ürünleri sergilenecek. TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, Rusya'nın kalbinde kurulacak Türk Moda Evi Projesi'yle Türk menşeli ürünleri Laleli mal kalitesi algısından uzaklaştırmayı ve Avrupalı markaların yerine Türk ürünlerinin tercih edilmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

13.5 milyar dolar

Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk 3 ayında Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırım (UDY) tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak, 2 milyar 311 milyon dolara ulaştı. Böylece, son 12 aylık toplam UDY tutarı 13 milyar 527 milyon dolar oldu. En fazla yatırım yapan ilk 5 ülke ise Hollanda, Fransa, Almanya, İrlanda ve Luxemburg oldu.