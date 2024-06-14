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Gündem Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! 87 İHA peş peşe düşürüldü
Gündem

Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! 87 İHA peş peşe düşürüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-14 17:06:00 -
Kimse neler olduğuna anlam veremiyor! 87 İHA peş peşe düşürüldü

Dünya genelindeki savaş ve çatışma ortamı devam ederken son 24 saatte 87 insansız hava aracı düşürüldü.

Rusya Cuma günü yaptığı açıklamada, bir gecede 87 Ukrayna insansız hava aracını düşürdüğünü , bunların 70’inin Kiev’e yönelik askeri operasyon karargâhının bulunduğu güney Rostov bölgesini hedef aldığını söyledi. The Defense Post haberine göre Savunma bakanlığı, “Gece boyunca Kiev rejiminin insansız hava araçlarıyla terör saldırısı düzenleme girişimi engellendi” dedi.

Peş peşe vuruldular

“Toplamda 87 Ukrayna İHA’sı Rusya bölgeleri üzerinde düşürüldü” denilirken, Rostov üzerinde 70 İHA’nın, Kursk ve Voronej üzerinde altışar, Volgograd ve Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesi üzerinde ise ikişer İHA’nın düşürüldüğü belirtildi.

Bölge valisi Vasily Golubev Telegram’da Rostov’da herhangi bir insan kaybı yaşanmadığını ancak saldırıların birçok bölgede elektrik kesintilerine yol açtığını söyledi. Bölge valisi Aleksander Gusev , Ukrayna sınırındaki Voronej’de bir yakıt deposunun düşen enkaz nedeniyle hafif hasar gördüğünü söyledi.

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