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Yerel Kimse ne olduğunu anlamadı! Yol ortasında birden yumruklaşmaya başladılar
Yerel

Kimse ne olduğunu anlamadı! Yol ortasında birden yumruklaşmaya başladılar

Yeniakit Publisher
2024-07-17 09:47:00 - 2024-07-17 09:47:58

İzmir'in Konak ilçesinde iki grup arasında çıkan yumruk yumruğa kavga, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Meydana gelen kavgada yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği görülürken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu tarafların ayrıldığı öğrenildi.

Olay gece saatlerinde Alsancak semtinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kalabalık iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı.

Meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği ve polisin müdahale anları yer aldı.

 

İki aile arasında alacak-verecek kavgası
İki aile arasında alacak-verecek kavgası

Yerel
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İki aile arasında alacak-verecek kavgası

İki aile arasında alacak-verecek kavgası
İki aile arasında alacak-verecek kavgası

Yerel

İki aile arasında alacak-verecek kavgası

İki aile arasında alacak-verecek kavgası
İki aile arasında alacak-verecek kavgası

Yerel

İki aile arasında alacak-verecek kavgası

İki aile arasında alacak-verecek kavgası
İki aile arasında alacak-verecek kavgası

Yerel

İki aile arasında alacak-verecek kavgası

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