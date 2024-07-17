Kimse ne olduğunu anlamadı! Yol ortasında birden yumruklaşmaya başladılar

Meydana gelen kavgada yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği görülürken, polis ekiplerinin müdahalesi sonucu tarafların ayrıldığı öğrenildi.

Olay gece saatlerinde Alsancak semtinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kalabalık iki grup arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar yumruk yumruğa birbirine girerken olayı gören polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gruplar ayrıldı.

Meydana gelen kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde yumruk darbeleriyle sersemleyen ve dengesini kaybeden bir kişinin yere serildiği ve polisin müdahale anları yer aldı.