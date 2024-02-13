Kimse bu işe anlam veremedi!

Isparta’da cadde üzerinde bulunan saksılardaki toprağı yola saçan şahıs, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Ekiplerce yakalanan şahsa adli işlem yapıldı.

Olay, Kutlubey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde 11 Ocak gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş E. (41) isimli şahıs, Isparta Belediyesi tarafından Mimar Sinan Caddesi’ne dikilen saksılardaki toprakları ve bitkileri yola saçtı. O anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Cadde üzerinde esnaflık yapan Barış Ercan, şahsın yapmış olduğu hareketlere anlam veremediğini belirterek, “Gece yol üzerinde topraklar olduğunu bir sosyal medya paylaşımında gördüm. Olayın tahmini saatlerini inceleyerek güvenlik kamerasından baktım ve görüntüdeki şahısın yapmış olduğunu gördüm. Kayıtlarını alıp emniyete gönderdim. Şahıs sebebini bilmediğimiz bir şekilde belediyemizin dikmiş olduğu çiçekleri yol boyunca yere atıyordu, amacını da anlayamadık zaten. İnsanlarımızın biraz daha aklı başında davranmalarını istiyoruz. Bunu yapabilen birisi başka şeyler de yapabilir, dükkanımıza zarar verebilir, insanlara da zarar verebilir. Bu konuda insanlardan biraz daha duyarlılık bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Görüntülerde şahsın cadde üzerinde bulunan saksılara yaklaşarak tek tek yola saçtığı ve gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Çevredeki vatandaşların şahsı fark ederek izlemeleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan, emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan şahsa “Kamu malına zarar verme” suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.