Kimse beklemiyordu: İstanbul'da kar yağışı!
İstanbul'un kuzeyinde bulunan bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
İstanbul'da soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kentin kuzeyindeki bazı ilçelerde kar yağışı yaşandı.
Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Sarıyer'de yağan karın etkisiyle yerler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
Anadolu Yakası'nda ise Beykoz'da kar yağışı etkili oldu.
Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kar küreme araçlarıyla yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.