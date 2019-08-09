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Kimliğini görmek isteyen doktoru darp etti

Gaziantep’te istediği ilaçlar ile raporundaki ilaçları uyuşmayan hasta iddiaya göre, kendisinden kimlik isteyen bir aile hekimini darp etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 13:38
Kimliğini görmek isteyen doktoru darp etti

Gaziantep’te istediği ilaçlar ile raporundaki ilaçları uyuşmayan hasta iddiaya göre, kendisinden kimlik isteyen bir aile hekimini darp etti. Dudağı patlayan doktor 25 Aralık Hastanesinde tedaviye alındı.


Gaziantep’te son günlerde yaşanan sağlıkta şiddet olaylarına bir yenisi eklendi. Edinilen bilgiye göre, son şiddet olayı kent merkezindeki Nükhet Ersoy Aile Sağlığı Merkezi’nde yaşandı. Burada Aile Hekimliği yapan 67 yaşındaki Dr. Mustafa Talat Bayram, kendisinden raporunda yazılı olmayan ilaçları istediği iddia edilen bir şahısın saldırısına uğradı.Yaşanan saldırının ardından Dr. Bayram’ın dudağı patladı. 25 Aralık Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan doktor gözetim altında tutuluyor.


Saldırının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dr. Mustafa Talat Bayram, "Hastanın istediği ilaçla dosyasındaki ilaç uyumsuzdu. Hasta izinli olan doktorun hastası, yani benim hastam olmadığı için ben de kimliğini istedim. Önce ’kimliğim yok’ dedi, sonra da ’arabada, gidip alıp geleyim’ dedi. Biz de kimlik olmadan işlem olamayacağını söyledik. Hasta odadan çıkarken küfürler savurmaya başladı. Sonra tekrar geldi, kimliğini de getirdi. Kimlik doğruydu, ilacını yazacaktım ama o sırada masadaki su bardağına vurup devirdi. Sonra da bana saldırdı. Ağzıma yumruk attı. Sonra işte acil servise geldik. Şu an hala baş dönmesi var, ağrı var. Buradaki hekimler 6 saat gözetimde kalmamız gerektiğini söyledi" dedi.


Yaşanan olayı kınayan Türk-Sağlık Sen Gaziantep Şube Başkanı Kemal Kazak ise "Raporlu aile ikimizin yerine bakan başka bir hekim saldırıya uğramıştır. Olayı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıların önüne geçilmesini istiyoruz. Bir doktor hastasının sadece kimliğini istediği için darp edilemez. Şahıs, doktorumuza ’sen beni nasıl tanımazsın, benden nasıl kimlik istersin’ diyerek saldırmıştır. 65 yaşını aşmış, 70 yaşına merdiven dayamış bir doktorumuz, bu vatana hizmet etmiş bir doktorumuz saldırıya uğruyor. Artık ne söylesek, ne desek nafile. Sağlıkta şiddeti kınamanın ardı arkası kesilmiyor. Sağlıkta şiddetin önü kesilemiyor. Bu bir hafta içerisinde Gaziantep’teki üçüncü şiddet olayı. Hükumet yetkililerine, Sağlık Bakanımıza açık çağrıda bulunuyorum, artık söyleyecek söz bulamıyoruz. Artık yeter diyoruz. Bu şiddet nereye gidecek, hangi noktalara varacak. Daha kaç can vereceğiz, kaç hekim, kaç sağlık çalışanı saldırıya uğrayacak" diye konuştu.


Öte yandan, doktora saldıran A.İ isimli şahıs gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 13:38
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