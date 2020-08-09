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Aktüel

Kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen, şehit polis anısına yaptırılan çeşme onarılıyor

Şehidin kayınpederi Mehmet Kahraman: - "Yapana, yaptırana, her türlü yardımcı olana teşekkür ederiz, Allah razı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-08-09 14:39:08 -
Kimliği belirsiz kişilerce zarar verilen, şehit polis anısına yaptırılan çeşme onarılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerlerce zarar verilen, şehit polis memuru Ömer Akcan anısına yaptırılan çeşme Gaziantep Büyükşehir Belediyesince onarılıyor.

Arpalı Mahallesi'nde 4 Temmuz'da şehit Akcan anısına yaptırılan çeşmeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verilmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Olayı öğrenen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, şehit ailesiyle görüşerek çeşmenin yeniden inşa edilmesiyle ilgili talimat verdi. Bunun üzerine ekipler, yıkılan çeşmeyi Atatürk Mahallesi Barazi Caddesi'nde yeniden inşa etti.

Şehidin kayınpederi Mehmet Kahraman, gazetecilere, daha önce kendi arazilerine yaptırdıkları çeşmeye zarar verildiğini söyledi.

Olay nedeniyle üzüldüklerini ifade eden Kahraman, "Sağ olsun Fatma Şahin Başkanım duymuş, İslahiye Belediye Başkanımız Kemal Vural ile çeşmeyi yeniden yaptılar. Yapana, yaptırana, her türlü yardımcı olana teşekkür ederiz, Allah razı olsun." diye konuştu.

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