  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Allah bu Kemalistlere akıl fikir versin

İsrail Kaynaklarından gelen habere göre ise, "Gazze Şeridi'nde çok tehlikeli bir olay yaşandı."

Kılıçdaroğlu'ndan akla ziyan sözler; "Erdoğan iktidarı bana versin Filistin sorununu çözerim"

Asgari ücretli memur ve emekliler ocak ayında kaç lira maaş alacak? Bakan Şimşek açıkladı işte detaylar

Su ararken gaz bulunan bölgede sıcak gelişme! TPAO alıp gitti

Bayraktar SİHA savaşın göz bebeğiydi, onlar ölüm meleğiydi

Arap ülkelerinden Türkiye'ye çok kötü haber! İşte bu beklenmiyordu

Üretici ile market arasındaki fark yüzde 683!

Hizbullah, Hasan Nasrallah'ın Cuma günü yayınlanacak konuşmasından görüntüler yayınladı “Biz İsrâiloğulları’na kitapta şunu bildirdik”

Çin ve Türkiye anlaştı Mutabakat zaptına imzalar atıldı
Gündem Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi
Gündem

Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi

Yeniakit Publisher
2023-11-01 13:06:00 -
Kimlerle ittifak yaptığının farklında değil miydin? Davutoğlu’ndan CHP ve İP’e Hamas tepkisi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Açık ifade edeyim, muhalefette Hamas ile İsrail’i, işgalcilerle işgal altında olanları, zalimlerle mazlumları bir araya getiren yorumlar yaptılar. Esefle söylüyorum; 'her ikisi de terördür' diyen Orta Doğu’yu ve hukuku bilmiyor demektir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi TBMM Grup Toplantısında konuştu. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların insanlık tarihinin gördüğü en büyük katliamlardan biri olduğuna dikkati çeken Davutoğlu, "Her gün bütün dünya liderlerinin önünde Gazze'de büyük bir dram, büyük bir trajedi yaşanıyor. Dün de mülteci kampı bombalandı, 100'e yakın kardeşimiz şehit edildi" ifadelerini kullandı. Muhalefet partilerinin İsrail'in Gazze saldırılarındaki tutumuna tepki gösteren Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Açık ifade edeyim, muhalefette Hamas ile İsrail'i, işgalcilerle işgal altında olanları, zalimlerle mazlumları bir araya getiren yorumlar yaptılar. Esefle söylüyorum; 'her ikisi de terördür' diyen Orta Doğu'yu ve hukuku bilmiyor demektir. Onlar da Cumhuriyet'i tekellerine alıp, sanki Cumhuriyet ile Gazze karşılıklı bir şeymiş gibi kutuplaşmanın Cumhuriyet kanadında durdular. Bir tek farklı tavır ortaya koyan bizdik. Biz, hem Gazze için daha olayın ortaya çıkmasından hemen sonra ilk hafta sonu Karamollaoğlu ile birlikte büyük bir mitingin içinde yer aldık ve sesimizi yükselttik. Cumhuriyetimizin kutlanması konusunda da bu tekeli kimseye bırakmadık."

Davutoğlu, hem Gazze'yi hem de Cumhuriyet’i savunduklarını vurgulayarak, "Kimse onurumuzu da hüznümüzü de tekele almasın. Gazze'de dökülen her damla kanın, gözyaşının takipçisi, savunucusu da biziz, İstiklal ordularının ve Cumhuriyetimizin sahibi de biziz. Ne Gazze istismarı, ne Cumhuriyet istismarı. Gerçek ve hakiki bu toprakların Anadolu insanı her ikisinin de kıymetini bilir. Her ikisi için de ayağa kalkar. Gazzeliler diyor ki; -eğer şehitlikse Hazreti Azrail'in mesajı da baş göz üzerine-. Biz de o Gazzelileri selamlıyoruz. Korkmadan, cesaretle bir zulme baş kaldıranları selamlıyoruz. Hiç kimsenin kırmasından çekinmeden selamlıyoruz. Birleşmiş Milletler aciz, sessiz, herhangi bir tavır almaktan ve korumaktan maalesef geride" diye konuştu.

Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar
Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uğur Dündar'dan Davutoğlu'na Gazze cevabı: İyi ki seçimi kazanmamışlar

Kılıçdaroğlu hakkında yeni ifşa! Bir tokat Babacan’a bir tokat Davutoğlu’na
Kılıçdaroğlu hakkında yeni ifşa! Bir tokat Babacan’a bir tokat Davutoğlu’na

Gündem

Kılıçdaroğlu hakkında yeni ifşa! Bir tokat Babacan’a bir tokat Davutoğlu’na

Ahmet Davutoğlu’ndan şaşırtan "Erdoğan" çıkışı! Allah Allah! Bu nasıl iş yahu
Ahmet Davutoğlu’ndan şaşırtan “Erdoğan” çıkışı! Allah Allah! Bu nasıl iş yahu

Siyaset

Ahmet Davutoğlu’ndan şaşırtan “Erdoğan” çıkışı! Allah Allah! Bu nasıl iş yahu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23