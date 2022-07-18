KYK borcu bulunan milyonların uzun zamandır merakla beklediği açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından KYK borçlarıyla ilgili alınan kararı açıkladı. Peki, kimin KYK borcu silinecek?

Kimlerin KYK borcu silinecek? KYK borçlarının tamamı mı faizleri mi silinecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kredi geri ödemelerinin, enflasyon farkı veya faiz uygulaması olmaksızın sadece alınan kredi rakamı üzerinden yapılmasını kararlaştırdık. Aldığımız kararla, kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yükü gençlerimizin üzerinden kaldırmış oluyoruz. Böylece 3 milyon 157 bin gencimizin öğrenim kredisi sorununu kökten çözmüş oluyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren kredi ödemesi başlayacak öğrencilerimiz artık sadece aldıkları kredi rakamı kadar sorumlu olacaklar” dedi.

Bu kararla KYK borcu bulananlar yalnızca aldıkları ana parayı geri ödeyecek.