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Ekonomi Kimlerin icra borcu silinecek son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan icra borcu açıklaması
Ekonomi

Kimlerin icra borcu silinecek son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan icra borcu açıklaması

Hangi icra borçları silinecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması sırasında icra borçlarına ilişkin konuştu. Peki, kimlerin icra borçları silinecek? İcra borçlarının tamamı mı silinecek?

Yeniakit Publisher
2022-09-05 22:29:00 -
Kimlerin icra borcu silinecek son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan icra borcu açıklaması

5 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, icra borçları silinecek mi?

Kimlerin icra borcu silinecek son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan icra borcu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımızın bir kısmını icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçları tasfiye ediyoruz. 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülmesi ve tasfiyesini sağlıyoruz. Varlık yönetim şirketlerine devredilmiş alacaklar da buna dahildir. Yaklaşık 10 milyon dosya ve 5,5 milyon vatandaşımız icra takibinden kurtulmuş olacaktır. Aldığımız bu kararın yasal düzenleme boyutunu Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte Cumhur ittifakının meclis grupları adımını atacaktır” dedi.

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