Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaz aylarında Türkiye’yi dolaşmak isteyen gençlere müjde verdi. Peki, hangi yurtlar öğrencilere ücretsiz olacak?

Kimler yurtlardan ücretsiz yararlanacak? Seyahat eden öğrenciler nerede konaklayabilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz aylarında Türkiye’yi gezecek olan gençlerin yurtlarda ücretsiz konaklayabileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlar gençlerimize açık olacaktır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarına davet ediyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir.

Yaz aylarında gönüllerince seyahat edebilmelerine imkan sağlayacak bir kolaylıkla ilgilidir diğer haberimiz. Yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş grubu arasındaki evlatlarımızın ücretsiz konaklama imkanlarına sahip olacaktır” dedi.