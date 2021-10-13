Koronavirüs salgınında bir buçuk yılı aşkın süre geride kaldı. Ülkemizde şimdiye kadar yaklaşık 67 bin kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Salgına karşı en önemli koruyucu olarak aşı, maske, mesafe ve hijyen gösteriliyor. 14 Ocak 2021'den bugüne kadar yaklaşık 114 milyon doz aşı uygulandı. Henüz aşı olmayan ya da 3.doz aşı olmayı erteleyenlerin pek çoğu ise yerli aşıyı bekliyor. Peki, yerli aşı kime ne zaman uygulanacak?

Kimler yerli aşı yaptırabilir? Turkovac 3. doz olarak mı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Turkovac’ı Türkiye’nin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Daha önce 2 doz aşı yaptırmış, Covid-19 geçirmemiş, 18-59 yaş arası sağlıklı herkes bize destek olabilir! 3. doz aşı tercihi serbest. Ama madem gönüller yerli aşı Turkovac’ta, en az 3.000’imiz Turkovac’ı tercih etmeli” ifadelerini kullandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında üçüncü dozun, yerli aşı TURKOVAC ile uygulanması için gönüllü olmak isteyenlerin başvuruları, e-Nabız üzerinden alınmaya başladı.

Üçüncü dozunu TURKOVAC ile olmak isteyenler "enabiz.gov.tr" sitesinden "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonuna tıklayacak.

Açılan pencerede "3. doz hatırlatma Kovid-19 aşımı inaktif Kovid-19 TURKOVAC aşısı ile yaptırmak istiyorum" seçeneği onaylanarak başvurular gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, değerlendirmelerin ardından, eğer katılımı uygun görülürse gönüllüye e-Nabız profilinde kayıtlı iletişim bilgileri üzerinden dönüş sağlayacak.

Türkiye'nin dört bir yanından herkesin katılabileceği hatırlatma dozu uygulaması, başta şehir hastaneleri olmak üzere 41 merkezde uygulanacak.

Yerli aşı TURKOVAC'ın seri üretime geçebilmesi için en az 3 bin kişinin hatırlatma dozunda TURKOVAC'ı tercih etmesi gerekiyor. Ayrıntılı bilgiye "ALO 184" hattından ulaşılabilecek.