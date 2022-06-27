Kimler yaz spor okullarına gidebilir? Yaz spor okulları ne zaman açılacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz spor okulları ne zaman açılacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz spor okullarına yönelik açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi yaz okullarının ne zaman açılacağını, hangi branşlarda eğitim verileceğini araştırmaya başladı.
Uzun zamandır merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz spor okullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kimler yaz spor okullarına gidebilir? Yaz spor okulları ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaz spor okulları konusunda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okulların tatil olmasıyla birlikte gençlerimizin yaz aylarını etkin bir şekilde değerlendirmesi için 2 uygulamayı başlatıyoruz. İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kurumlar gençlerimize açık olacaktır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor okullarına davet ediyoruz. Spor okulları 81 illerimizin tamamında açık olacaktır. Yüzme, tenis, eskrim, jimnastikten güreşe sporun her alanında faaliyet gösteren bu okullarımızdan evlatlarımız istifade etmiştir” dedi.
Spor okullarından 5-18 yaş arası çocukların faydalanacağı belirtildi. Yaz spor okullarına ilişki detaylar paylaşıldıkça haberlerimizde yer vereceğiz.