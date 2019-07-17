Kimler göz yumuyor? İstanbul'un göbeğinde sokak işgali
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde kamuya ait bazı sokakların çevrede yaşayan kimi vatandaşlar tarafından demir bariyerler kapatıldığı ortaya çıktı.17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:31
yeniakit.com.tr
İstanbul'un CHP'li belediye idaresindeki Büyükçekmece ilçesinde bazı sokakların kimi vatandaşlar tarafından haksız yere demir bariyerle kapatılarak işgal edildiği görüldü.
Büyükçekmece, Akasya 4. Sokak'ta görülen işgale vatandaşlar, "Devletin halkın hizmetine sunduğu bu sokağa hiçbir şekilde giriş yapamıyoruz" diyerek tepki gösterdi.
Belediyenin "kendi çıkarları" doğrultusunda hareket etmiş olabileceğini belirten bölge sakinlerinin 3-4 defa şikayette bulunmuş olmalarına rağmen CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'nin hala bir girişimde bulunmaması dikkatlerden kaçmıyor.
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