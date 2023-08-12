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Ekonomi Kimler alabilecek? Kömür yardımında sıcak gelişme
Ekonomi

Kimler alabilecek? Kömür yardımında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2023-08-12 12:10:00 -
Kimler alabilecek? Kömür yardımında sıcak gelişme

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. İl ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarı, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

Vakıflar tarafından muhtaçlık kriterine uygun olarak belirlenen ihtiyaç sahibi hane sayıları, Bakanlığın değerlendirmesinin ardından kesinleşecek. Ailelere yapılacak kömür sevkiyatları, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü'nün görüşleri doğrultusunda Bakanlıkça belirlenecek kriterlere göre düzenlenen sevkiyat programı dahilinde gerçekleştirilecek.

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