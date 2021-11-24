Türkiye, 2021 Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 120 milyon doz aşı uygulandı. 3 doz aşı olanlar ise ne zaman 4.doz aşı olabileceklerini araştırıyor. Peki, 4.doz kaç yaşa çıktı?

Kimler 4.doz aşı yaptırabilir? Bilim Kurulu 4.doz kararı

Sağlık Bakanlığı Bilik Kurulu Toplantısı'nın ardından Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca'nın paylaşımında 4.doz aşıya ilişkin ifadeler yer aldı. Bakan Koca'nın açıklamasında, "Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olalar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabilecekler” ifadeleri yer aldı.

Sağlık çalışanları 4.doz aşı randevularını MHRS ve ALO 182 üzerinden alabilecek.