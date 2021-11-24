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Sağlık Kimler 4.doz aşı yaptırabilir? Bilim Kurulu 4.doz kararı
Sağlık

Kimler 4.doz aşı yaptırabilir? Bilim Kurulu 4.doz kararı

4. doz aşıyı kimler ne zaman yaptırabilir? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklama 4.doz aşıya ilişkin bilgiler yer aldı. Peki, kimler 4.doz aşı yaptırabilir? 4.doz aşı ne zaman yaptırılabilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-24 22:37:00 -
Kimler 4.doz aşı yaptırabilir? Bilim Kurulu 4.doz kararı

Türkiye, 2021 Ocak ayından bugüne kadar yaklaşık 120 milyon doz aşı uygulandı. 3 doz aşı olanlar ise ne zaman 4.doz aşı olabileceklerini araştırıyor. Peki, 4.doz kaç yaşa çıktı?

Kimler 4.doz aşı yaptırabilir? Bilim Kurulu 4.doz kararı

Sağlık Bakanlığı Bilik Kurulu Toplantısı'nın ardından Fahrettin Koca yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca'nın paylaşımında 4.doz aşıya ilişkin ifadeler yer aldı. Bakan Koca'nın açıklamasında, "Sağlık çalışanlarından 2 doz inaktif aşı olmuş ve hatırlatma dozunu mRNA veya inaktif aşı olalar bir hatırlatma dozu aşısı daha isteğe bağlı olarak olabilecekler” ifadeleri yer aldı.

Sağlık çalışanları 4.doz aşı randevularını MHRS ve ALO 182 üzerinden alabilecek.

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