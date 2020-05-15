Kimisi sahaya, kimisi bisiklete koştu

Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençlere sokağa çıkma izninden sonra kimisi basketbol sahalarına koşarken, kimisi de aylardır binemediği bisikletine bindi.

Korona virüs nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için 11.00-15.00 saatleri arasında izin çıkması üzerine gençler dışarı akın etti. Tekirdağ’da dışarı akın eden gençlerin ilk tercihi ise basketbol oynamak ve bisiklete binmek oldu.

Zeki Furkan yaptığı açıklamada, “Basketbol oynuyorduk en sevdiğimiz spor. İki aydan beridir dışarı çıkamıyorduk. Dışarıyı özlemişiz; havayı, rüzgarı, basketbolu, sporu her şeyi özlemişiz. Evde ise ders çalıştık, bilgisayar oynadık çevrim içi arkadaşlarla görüştük. Yine bilgisayar üzerinde ders çalıştık. Online dersler ve sınavlar oluyor” dedi.