  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sergen Yalçın'ın test sonucu belli oldu

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Yeni takvim belli oldu

Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumu nasıl?

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 262 bini geçti

Kovid-19 otomotiv endüstrisini 'güncelleyecek'
için kalan
Aktüel

Kimisi sahaya, kimisi bisiklete koştu

Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençlere sokağa çıkma izninden sonra kimisi basketbol sahalarına koşarken, kimisi de aylardır binemediği bisikletine bindi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:55:53 -
Kimisi sahaya, kimisi bisiklete koştu

Korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençlere sokağa çıkma izninden sonra kimisi basketbol sahalarına koşarken, kimisi de aylardır binemediği bisikletine bindi.


Korona virüs nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan 15-20 yaş arası gençler için 11.00-15.00 saatleri arasında izin çıkması üzerine gençler dışarı akın etti. Tekirdağ’da dışarı akın eden gençlerin ilk tercihi ise basketbol oynamak ve bisiklete binmek oldu.


Zeki Furkan yaptığı açıklamada, “Basketbol oynuyorduk en sevdiğimiz spor. İki aydan beridir dışarı çıkamıyorduk. Dışarıyı özlemişiz; havayı, rüzgarı, basketbolu, sporu her şeyi özlemişiz. Evde ise ders çalıştık, bilgisayar oynadık çevrim içi arkadaşlarla görüştük. Yine bilgisayar üzerinde ders çalıştık. Online dersler ve sınavlar oluyor” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı