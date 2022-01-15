Kimin maçı var 15 Ocak Pazar| Süper Lig maç saatleri | Hangi maç hangi kanalda?
1.Lig maçları hangi kanalda? Futbolseverler Süper Lig ve 1.Lig maçlarının hangi kanallarda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, yarın kimin maçı var?
Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler 16 Ocak Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın kimin maçı var?
Kimin maçı var 15 Ocak Pazar| Süper Lig maç saatleri | Hangi maç hangi kanalda?
Süper Lig 21.hafta
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor beIN Sport 1
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa beIN Sport 1
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray beIN Sport 1
Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.
1.Lig 20.hafta
13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor TRT Spor, beIN Max 1
13.30 Tuzlaspor-Altınordu TRT AVAZ, beIN Max 2
16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor TRT Spor, beIN Max 1
19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 1