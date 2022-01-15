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Spor Kimin maçı var 15 Ocak Pazar| Süper Lig maç saatleri | Hangi maç hangi kanalda?
Spor

Kimin maçı var 15 Ocak Pazar| Süper Lig maç saatleri | Hangi maç hangi kanalda?

1.Lig maçları hangi kanalda? Futbolseverler Süper Lig ve 1.Lig maçlarının hangi kanallarda yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, yarın kimin maçı var?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 14:27:00 -
Kimin maçı var 15 Ocak Pazar| Süper Lig maç saatleri | Hangi maç hangi kanalda?

Futbol dolu bir hafta sonu geçirmek isteyenler 16 Ocak Pazar günü hangi maçların oynanacağını araştırıyor. Peki, yarın kimin maçı var?

Kimin maçı var 15 Ocak Pazar| Süper Lig maç saatleri | Hangi maç hangi kanalda?

Süper Lig 21.hafta

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor              beIN Sport 1

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa          beIN Sport 1

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray      beIN Sport 1

Ligin 21. haftasındaki Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

1.Lig 20.hafta

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor    TRT Spor, beIN Max 1

13.30 Tuzlaspor-Altınordu           TRT AVAZ, beIN Max 2

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor                TRT Spor, beIN Max 1

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor TRT Spor, beIN Max 1

 

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