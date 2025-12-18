Bugün kimin maçı var? Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bugün kıyasıya mücadeleler yaşanacak. Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi ile İtalya Süper Kupa yarı final ve Azerbaycan Premier Ligi maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray evinde Rams Başakşehir’i ağırlayacak. Temsilcimiz Samsunspor ise Mainz ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ile Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası için mücadele edecek. İşte bugün oynanacak maçlar. Son dakika haberleri ilgili yeni gelişme...